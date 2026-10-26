Латвия оказалась среди лидеров ЕС по продолжительности рабочей недели. Почему мы так много работаем?

Директор департамента персонала Tele2 Айя Бите-Озере отмечает, что с точки зрения работодателей одно рабочее место на полную ставку во многих случаях более эффективно, чем его разделение между двумя сотрудниками на неполный рабочий день. Работников нужно отобрать, обучить, организовать рабочее место, оказать административную поддержку. Расходы предприятия на обеспечение работников различными бонусами, например, медицинским страхованием, покрытием расходов на мобильную связь или транспорт, зависят от количества сотрудников, а не от объема отработанных часов. Расходы на командные и другие мероприятия также возрастают вместе с числом людей. Поэтому разделение должности между двумя или более работниками может повлечь для работодателей более высокие общие издержки.