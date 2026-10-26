Латвия оказалась среди лидеров ЕС по продолжительности рабочей недели. Почему мы так много работаем?
В Латвии 40-часовая рабочая неделя остается практически безальтернативным стандартом, тогда как в более богатых странах Европы чаще работают меньше. Почему латвийцы по-прежнему проводят на работе столько времени и готов ли рынок труда к переменам?
В Латвии рабочая неделя в основном составляет 40 часов, в то время как в остальной Европе наблюдается большее разнообразие, свидетельствуют данные Eurostat.
По длительности рабочей недели Латвия занимает второе место в Европейском союзе после Болгарии, где преобладает 40-44,5-часовая рабочая неделя. Заметна также тенденция, что в более богатых странах рабочая неделя чаще длится менее 40 часов.
Как отмечает руководитель по развитию бизнеса компании CVMarket.lv Кристапс Колосов, концентрацию на 40-часовой рабочей неделе в Латвии определяет совокупность нескольких факторов, таких как сравнительно низкая доля неполной занятости, уровень доходов и привычки работодателей. В Латвии 40-часовая работа на полную ставку по-прежнему остается стандартом. Это видно и по предложениям работодателей.
По данным объявлений в CVMarket.lv за 2021 и 2022 годы, неполное рабочее время было указано примерно в 1% объявлений, в 2023 году - в 2%, а в 2024 и 2025 годах - в 3%. Прирост наблюдается, однако работа на неполную ставку в Латвии все еще остается нишевым явлением. 40 часов в неделю - это установленное законом рабочее время в Латвии и исторически закрепившийся стандарт полной занятости.
Директор департамента персонала Tele2 Айя Бите-Озере отмечает, что с точки зрения работодателей одно рабочее место на полную ставку во многих случаях более эффективно, чем его разделение между двумя сотрудниками на неполный рабочий день. Работников нужно отобрать, обучить, организовать рабочее место, оказать административную поддержку. Расходы предприятия на обеспечение работников различными бонусами, например, медицинским страхованием, покрытием расходов на мобильную связь или транспорт, зависят от количества сотрудников, а не от объема отработанных часов. Расходы на командные и другие мероприятия также возрастают вместе с числом людей. Поэтому разделение должности между двумя или более работниками может повлечь для работодателей более высокие общие издержки.
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Однако это не означает, что неполная ставка работодателям невыгодна - она может подойти для должностей, где объем работы можно гибко разделить, а также привлечь людей, которые в силу различных жизненных обстоятельств не могут или не хотят работать полное рабочее время, сообщает Diena.