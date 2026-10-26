Ни от дождя спрятаться, ни от ветра укрыться! Рижане возмущены новыми остановками

На вопрос, не будут ли проезжающие машины обрызгивать пассажиров во время дождя, представитель самоуправления ответила, что это зависит от работы ливневой канализации. По ее словам, дождеприемники регулярно проверяют и очищают, поскольку осенью они могут засоряться опавшими листьями.