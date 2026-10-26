Ни от дождя спрятаться, ни от ветра укрыться! Рижане возмущены новыми остановками
В Риге планируют установить около 500 новых остановочных павильонов единого дизайна. Пока установлено примерно 170, однако некоторые конструкции вызывают недовольство жителей, сообщает программа "4. studija".
В Плявниеках, на остановке на улице Дзеню, новый павильон установили слишком близко к проезжей части. Местная жительница Сандра жалуется, что у него нет боковых стенок, защищающих от дождя и ветра, сообщает LSM.lv.
Координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Иева Грисле пояснила, что павильон пришлось сдвинуть ближе к дороге из-за подземных коммуникаций. Боковые стенки также не удалось установить, поскольку автобусы могли бы задевать их зеркалами.
По словам Грисле, в Риге предусмотрены четыре типа остановочных павильонов, включая конструкции с зелеными крышами. Для каждой остановки выбирают наиболее подходящий вариант. Там, где стандартные конструкции не помещаются, рассматривают альтернативы, например установку скамеек. Таких мест пока очень мало.
На вопрос, не будут ли проезжающие машины обрызгивать пассажиров во время дождя, представитель самоуправления ответила, что это зависит от работы ливневой канализации. По ее словам, дождеприемники регулярно проверяют и очищают, поскольку осенью они могут засоряться опавшими листьями.