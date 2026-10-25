Латвия не собирается смягчать ограничения на въезд для граждан России и Беларуси

Кроме того, проект правил предусматривает прием заявлений на получение виз от аккредитованных или направленных в Латвию сотрудников дипломатических и консульских представительств Беларуси и членов их семей. Заявления будут принимать также от белорусских дипломатических курьеров или специальных дипломатических курьеров ad hoc, предъявляющих официальный документ с указанием их статуса и количества мест дипломатической почты, а также от лиц, направляющихся в краткосрочную командировку в посольство Беларуси в Латвии для обеспечения технической поддержки.