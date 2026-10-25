Латвия не собирается смягчать ограничения на въезд для граждан России и Беларуси
Министерство иностранных дел (МИД) предлагает сохранить ограничения на прием заявлений на получение виз и въезд в Латвию для граждан России и Беларуси до 31 декабря 2027 года. Об этом свидетельствует подготовленный министерством проект правил, доступный на портале проектов нормативных актов.
Действующие правила предусматривают эти ограничения до 31 декабря 2026 года. Новый проект правил по своей сути и содержанию сохраняет действующее регулирование, включая исключения для определенных категорий лиц.
Продление срока действия ограничений МИД обосновывает продолжающимся военным конфликтом в Украине и его последствиями, непредсказуемой геополитической ситуацией в регионе, а также необходимостью укрепления внутренней безопасности Латвии, общественного порядка и международных отношений.
МИД отмечает, что с февраля 2022 года в Латвии введены не только усиленный миграционный контроль и различные проверки, но и другие меры, ограничивающие въезд в страну, которые не противоречат общей визовой политике.
Кто из граждан России сможет подать заявление на визу?
Проект правил предусматривает, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом будут принимать заявления на получение виз от граждан России, являющихся членами семей граждан и неграждан Латвии: супругов, несовершеннолетних детей супругов, родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков, а также лиц, находящихся на иждивении, под попечительством или опекой.
Предполагается, что представительства также будут принимать заявления на получение виз от граждан России, являющихся членами семей граждан стран Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии, от лиц, въезд которых связан с гуманитарными обстоятельствами, а также от лиц, получивших право на проживание в Латвии и нуждающихся в визе для въезда.
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Какие исключения предусмотрены для граждан Беларуси?
В свою очередь, от граждан Беларуси представительства будут принимать заявления на получение долгосрочных виз. Для граждан Беларуси, запрашивающих визу в соответствии с Визовым кодексом ЕС, проект правил предусматривает конкретные категории лиц.
К ним относятся члены семей граждан и неграждан Латвии: супруги, несовершеннолетние дети супругов, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, братья, сестры, а также лица, находящиеся на иждивении, под попечительством или опекой.
Заявления на получение виз будут принимать и от членов семей граждан Беларуси, имеющих действующее право на проживание в Латвии. В эту категорию входят супруги, несовершеннолетние дети супругов, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, братья, сестры, а также лица, находящиеся на иждивении, под попечительством или опекой.
В соответствии с Визовым кодексом представительства также будут принимать заявления от граждан Беларуси, являющихся членами семей граждан ЕС, стран ЕЭЗ или Швейцарии, а также от лиц, въезд которых связан с гуманитарными обстоятельствами.
Эти категории также охватывают работников компаний, предоставляющих услуги грузовых и пассажирских перевозок, экипажи грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвию для выполнения служебных обязанностей, и моряков, которым необходимо добраться до места работы на судне или вернуться с него.
Кроме того, проект правил предусматривает прием заявлений на получение виз от аккредитованных или направленных в Латвию сотрудников дипломатических и консульских представительств Беларуси и членов их семей. Заявления будут принимать также от белорусских дипломатических курьеров или специальных дипломатических курьеров ad hoc, предъявляющих официальный документ с указанием их статуса и количества мест дипломатической почты, а также от лиц, направляющихся в краткосрочную командировку в посольство Беларуси в Латвии для обеспечения технической поддержки.
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Что считается гуманитарными обстоятельствами?
В аннотации к проекту МИД в качестве гуманитарных обстоятельств приводит, например, тяжелую болезнь или похороны близкого родственника, угрозу безопасности человека, а также случаи, когда лицо получило повестку латвийского суда с приглашением принять участие в судебном заседании.
Министерство указывает, что каждое заявление необходимо тщательно рассматривать в индивидуальном порядке.
Кому из граждан России разрешат пересекать внешнюю границу Латвии?
Проект правил определяет категории граждан России, которым Государственная пограничная охрана сможет разрешить въезд в Латвию при пересечении внешней границы страны.
Предполагается, что перед этим соответствующие учреждения проведут все необходимые проверки, в том числе органы государственной безопасности в пределах своей компетенции проведут дополнительную проверку.
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В эти категории входят обладатели разрешений на проживание в Латвии, странах ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, а также обладатели долгосрочных виз государств - участников Шенгенского соглашения.
Включение этих лиц в проект правил МИД обосновывает положениями Шенгенского кодекса о границах, касающимися транзита в государство, выдавшее разрешение на проживание или долгосрочную визу.
МИД подчеркивает, что Шенгенский кодекс о границах не обязывает государство разрешать въезд гражданину третьей страны, имеющему краткосрочную визу, выданную другим государством - участником Шенгенского соглашения.
Из числа граждан России, получивших визу в соответствии с Визовым кодексом, Государственная пограничная охрана сможет разрешать въезд членам семей граждан и неграждан Латвии: супругам, несовершеннолетним детям супругов, родителям, бабушкам и дедушкам, детям, внукам, а также лицам, находящимся на иждивении, под попечительством или опекой. В эту категорию также входят члены семей граждан ЕС, стран ЕЭЗ или Швейцарии.
Государственная пограничная охрана также сможет разрешать въезд гражданам России, получившим визу в соответствии с Визовым кодексом и являющимся работниками компаний, предоставляющих услуги грузовых и пассажирских перевозок, членами экипажей грузовых или технических рейсов, которые въезжают в Латвию или выезжают из нее при исполнении служебных обязанностей.
По такой визе въезд смогут разрешать и морякам, которым необходимо добраться до места работы на судне или вернуться с него, а также лицам, въезд которых связан с гуманитарными обстоятельствами.
Кроме того, Государственная пограничная охрана сможет разрешать въезд гражданам России, являющимся аккредитованными или направленными в Латвию сотрудниками российских дипломатических и консульских представительств, а также членам их семей.
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Это касается и дипломатических курьеров или специальных дипломатических курьеров ad hoc, предъявляющих официальный документ с указанием их статуса и количества мест дипломатической почты, а также лиц, направляющихся в краткосрочную командировку в посольство России в Латвии для обеспечения технической поддержки.
Въезд также смогут разрешать гражданам России, являющимся сотрудниками российских дипломатических и консульских представительств, которые пересекают Латвию транзитом для выполнения официальных функций, и членам их семей.
Исключение распространится и на граждан России, которые пересекают Латвию транзитом и направляются в краткосрочную командировку в посольство России в принимающем государстве для обеспечения технической поддержки.
Что будет с теми, кто не подпадает под исключения?
МИД поясняет, что у лиц, которые не соответствуют ни одной из категорий, предусмотренных проектом правил, заявления на получение виз принимать не будут. Им также откажут в пересечении внешней границы Латвии. Согласно аннотации, такие лица будут считаться представляющими угрозу государственной политике и внутренней безопасности Латвии в соответствии с Шенгенским кодексом о границах.
Проект правил предусматривает возможность отменить, продлить или сократить срок действия ограничений с учетом оценки влияния со стороны России или Беларуси на внутреннюю безопасность Латвии, общественный порядок и международные отношения.