Зима в Латвии готовит сюрприз: первые прогнозы удивляют
Европе, в том числе Латвии, этой зимой может достаться меньше снега, чем обычно. Первые прогнозы обещают более теплую зиму, однако это не исключает сильных морозов и обильных снегопадов в отдельные периоды.
По мере приближения самых холодных месяцев года все актуальнее становится вопрос: ждет ли Европу суровая снежная зима или погода будет сравнительно теплой? Согласно прогнозам европейской службы по изменению климата Copernicus, в значительной части Европы средняя температура воздуха зимой может превысить климатическую норму. В целом ожидается более мягкая зима, хотя в отдельных регионах и в определенные периоды все еще возможны волны холода.
Свежие октябрьские прогнозы указывают и на интересную тенденцию, связанную со снегом. По данным метеорологического портала Severe Weather Europe, который обобщил прогнозы европейских и британских моделей, этой зимой на большей части континента снега может выпасть меньше, чем обычно.
Это касается и стран Балтии, в том числе Латвии: последние расчеты также показывают вероятность меньшего количества снега. Однако это не означает, что зима в Латвии пройдет без снегопадов. Даже если средняя температура окажется выше нормы, в отдельные периоды возможны как сильные морозы, так и интенсивные снегопады.
Кроме того, если зимой на севере укрепятся области высокого атмосферного давления, холодные воздушные массы могут добраться и до стран Балтии. В то же время более частое поступление теплого и влажного воздуха из Атлантического океана будет способствовать оттепелям и дождям.