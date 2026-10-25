Зима в Латвии готовит сюрприз: первые прогнозы удивляют

По мере приближения самых холодных месяцев года все актуальнее становится вопрос: ждет ли Европу суровая снежная зима или погода будет сравнительно теплой? Согласно прогнозам европейской службы по изменению климата Copernicus, в значительной части Европы средняя температура воздуха зимой может превысить климатическую норму. В целом ожидается более мягкая зима, хотя в отдельных регионах и в определенные периоды все еще возможны волны холода.