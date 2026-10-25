На месте тяжелой аварии работают спасатели и медики. На дороге разбросаны обломки автомобиля, рядом находятся машины экстренных служб.
Аварии и происшествия
Сегодня 16:41
Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево: в Латвии произошла авария с двумя погибшими
В воскресенье в Салнавской волости Лудзенского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы.
В воскресенье в 8:56 Государственная полиция получила вызов в Салнавскую волость, где на автодороге P48 произошло ДТП - легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, еще один скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Еще два человека с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
Государственная полиция расследует обстоятельства произошедшего.