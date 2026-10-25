Власти Латвии хотят дать Центру госязыка право ограничивать доступ к онлайн-контенту

Согласно предложениям, принимать решения об ограничении доступа к онлайн-интерфейсам или контенту смогут не только Государственная полиция, Служба государственных доходов, Центр защиты прав потребителей, Инспекция здравоохранения и другие надзорные учреждения, но и Центр государственного языка. При этом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией предлагается исключить из перечня. В ведомстве считают, что уже располагают достаточными полномочиями для контроля за контентом, не соответствующим установленным требованиям.