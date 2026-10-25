Власти Латвии хотят дать Центру госязыка право ограничивать доступ к онлайн-контенту
В Латвии могут расширить список учреждений, имеющих право ограничивать доступ к интернет-контенту. Такие полномочия хотят предоставить и Центру государственного языка.
Министерство здравоохранения Латвии предложило расширить полномочия государственных учреждений по ограничению доступа к интернет-контенту. В частности, такие права могут предоставить Центру государственного языка, а основания для блокировки онлайн-материалов планируют дополнить защитой персональных данных, борьбой с незаконной рекламой и защитой государственного языка. Соответствующие предложения по поправкам к Закону об услугах информационного общества министерство направило в комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.
Согласно предложениям, принимать решения об ограничении доступа к онлайн-интерфейсам или контенту смогут не только Государственная полиция, Служба государственных доходов, Центр защиты прав потребителей, Инспекция здравоохранения и другие надзорные учреждения, но и Центр государственного языка. При этом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией предлагается исключить из перечня. В ведомстве считают, что уже располагают достаточными полномочиями для контроля за контентом, не соответствующим установленным требованиям.
Министерство предлагает расширить перечень оснований, по которым государственные учреждения смогут ограничивать доступ к интернет-материалам. Помимо целей, предусмотренных ранее, такие меры смогут применяться для предотвращения распространения рекламы, нарушающей законодательство или запрещенной нормативными актами, защиты прав физических лиц в сфере обработки персональных данных, а также защиты государственного языка.
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В министерстве объясняют, что изменения необходимы для повышения эффективности борьбы с незаконным контентом в цифровой среде. Речь идет, в частности, о противоправной рекламе, нарушениях прав на защиту персональных данных и материалах, не соответствующих требованиям законодательства о государственном языке. Кроме того, предлагается прямо закрепить, что предусмотренные законом меры по ограничению доступа могут применяться и в сфере защиты персональных данных. Это должно устранить возможную неоднозначность при толковании полномочий Государственной инспекции данных.
Еще одно предложение касается используемого в законопроекте понятия "серьезный риск". Министерство предлагает заменить его термином "существенный риск", который, по его пояснению, шире используется в судебной практике Латвии и нормативных актах. С такой формулировкой согласились и представители государственных учреждений, участвовавшие в обсуждении.
Предложения подготовлены по просьбе комиссии Сейма, которая призвала повторно оценить сферу действия регулирования и соразмерность предлагаемых мер. В октябре министерство организовало совещание с участием представителей нескольких министерств и государственных учреждений. В целом участники поддержали уточненный вариант регулирования.