До +12 градусов, но с сильным ветром: что приготовила погода жителям Латвии на понедельник

В ночь на понедельник Латвию с запада пересечет зона осадков. Небо будет облачным, и практически по всей стране ожидаются дожди. Будет дуть преимущественно умеренный до умеренно сильного южный, юго-восточный ветер, порывы которого в западных и центральных районах достигнут 15-19 м/с. Температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.