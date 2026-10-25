До +12 градусов, но с сильным ветром: что приготовила погода жителям Латвии на понедельник
Новая неделя в Латвии начнется с неприятного погодного сюрприза. В ночь на понедельник страну накроют дожди, а ветер местами усилится до 19 метров в секунду. Впрочем, уже днем ситуация немного изменится, и в некоторых районах даже появятся солнечные просветы.
В ночь на понедельник Латвию с запада пересечет зона осадков. Небо будет облачным, и практически по всей стране ожидаются дожди. Будет дуть преимущественно умеренный до умеренно сильного южный, юго-восточный ветер, порывы которого в западных и центральных районах достигнут 15-19 м/с. Температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.
В Риге также ожидается облачная погода, а во второй половине ночи пройдет дождь. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Воздух остынет до +7...+9 градусов.
Днем в понедельник небо лишь местами прояснится, а в западных и центральных районах пройдут дожди. Ветер сменит направление на южное, юго-западное и немного ослабеет. Только на морском побережье он останется порывистым, достигая 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.
В Риге днем сохранится преимущественно облачная погода, однако к вечеру небо начнет проясняться. Осадков не ожидается, будет дуть слабый до умеренного южный ветер. Температура воздуха повысится до +9...+11 градусов.