Будет ли солнце и стоит ли ждать заморозков? Синоптики дали прогноз на неделю в Латвии
Новая неделя в Латвии начнется с дождей и сильного ветра, однако уже в ближайшие дни погода немного успокоится. Синоптики обещают и солнечные просветы, и туманные утра, а вот существенного похолодания пока не предвидится. Рассказываем, какой будет погода в последние дни октября.
В понедельник небо будет затянуто облаками, и лишь местами сквозь них выглянет солнце. С запада Латвию пересечет зона осадков, поэтому дожди ожидаются практически по всей стране. Будет дуть умеренный до умеренно сильного южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-19 м/с. Ночью сильный ветер ожидается в западных и центральных районах, а днем преимущественно на морском побережье. Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, а днем составит +9...+12 градусов.
Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Больше облаков будет в западной части страны, где во вторник ночью и утром пройдут дожди. А вот среда обойдется без осадков. Ночью и по утрам местами будет образовываться туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, который во вторник в прибрежных районах еще сохранит порывистый характер. В ночь на вторник на большей части территории страны температура опустится до +3...+7 градусов, а на побережье будет теплее - от +7 до +11 градусов. В ночь на среду станет еще примерно на градус прохладнее. Днем температура воздуха не превысит +9...+13 градусов.
Во второй половине недели погода в целом останется спокойной. Солнце будет чередоваться с облаками, ожидается слабый до умеренного ветер южных направлений. При этом практически во всех регионах время от времени будут проходить дожди. Существенных изменений температуры не ожидается: как ночью, так и днем она останется примерно на том же уровне, что и в начале недели.