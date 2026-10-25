Будет ли солнце и стоит ли ждать заморозков? Синоптики дали прогноз на неделю в Латвии

Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Больше облаков будет в западной части страны, где во вторник ночью и утром пройдут дожди. А вот среда обойдется без осадков. Ночью и по утрам местами будет образовываться туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, который во вторник в прибрежных районах еще сохранит порывистый характер. В ночь на вторник на большей части территории страны температура опустится до +3...+7 градусов, а на побережье будет теплее - от +7 до +11 градусов. В ночь на среду станет еще примерно на градус прохладнее. Днем температура воздуха не превысит +9...+13 градусов.