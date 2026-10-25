Барселону охватили массовые беспорядки: молодежь громила магазины, поджигала улицы и нападала на полицейских

Поначалу даже правоохранители не могли однозначно объяснить, против чего именно выступали собравшиеся. Как выяснили испанские журналисты, призывы прийти на площадь распространялись прежде всего через TikTok. Некоторые публикации были связаны с молодежным движением, вдохновленным недавними студенческими выступлениями во Франции. В дальнейшем участники переходили в группы WhatsApp и Telegram, где, по информации СМИ, распространялись сообщения о подготовке погромов.