Барселону охватили массовые беспорядки: молодежь громила магазины, поджигала улицы и нападала на полицейских
Вечер субботы, 24 октября, обернулся для Барселоны массовыми беспорядками: в центре города громили магазины, поджигали мусорные контейнеры и вступали в столкновения с полицией. То, что начиналось как встреча молодежи, организованная через социальные сети, закончилось 128 задержаниями, десятками пожаров и пострадавшими полицейскими. Причем более половины задержанных оказались несовершеннолетними.
Беспорядки начались около 18 часов на площади Каталонии, одном из самых известных и оживленных мест Барселоны. Именно здесь по призывам, распространявшимся в социальных сетях, собрались сотни молодых людей. Многие были одеты в черное, некоторые скрывали лица под масками и капюшонами.
Изначально мероприятие не было согласовано с городскими властями. Однако вскоре ситуация вышла из-под контроля: участники начали громить торговые точки, разбивать витрины, устраивать поджоги и бросать различные предметы в полицейских. Беспорядки распространились на прилегающие улицы и продолжались до ночи.
Магазины разгромлены, на улицах горят контейнеры
Группы молодых людей нападали на магазины, повреждали городское имущество и устраивали пожары. Полицейским пришлось перекрывать отдельные участки улиц и оттеснять участников беспорядков. По уточненным данным, в результате погромов пострадали 23 торговых заведения. Пожарные выезжали на тушение возгораний 33 раза. На улицах горели мусорные контейнеры и другие элементы городской инфраструктуры.
Правоохранители также изымали у участников ножи, пиротехнику, аэрозольные баллончики, камни и маски. Всего полиция составила 68 административных актов, связанных с изъятием подобных предметов.
128 задержанных, большинство из них - несовершеннолетние
Для восстановления порядка были задействованы крупные силы каталонской полиции Mossos d'Esquadra и городской полиции. В ходе столкновений пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов, четверо получили серьезные травмы. Для пресечения беспорядков полиция применяла специальные средства, в том числе пусковые устройства с пенными снарядами.
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К утру воскресенья, 25 октября, число задержанных достигло 128 человек. Среди них 122 мужчины и шесть женщин. Особенно примечательно, что более половины задержанных - несовершеннолетние, причем некоторым из них всего 14 лет. В опубликованных сообщениях число несовершеннолетних расходится: одни источники называют 72, другие - 73 человека.
Согласно данным полиции, только двое задержанных ранее имели судимость за нарушения общественного порядка. Теперь материалы в отношении взрослых будут переданы в соответствующие судебные органы, а делами подростков займется прокуратура по делам несовершеннолетних.
Почему молодежь вышла на улицы?
Поначалу даже правоохранители не могли однозначно объяснить, против чего именно выступали собравшиеся. Как выяснили испанские журналисты, призывы прийти на площадь распространялись прежде всего через TikTok. Некоторые публикации были связаны с молодежным движением, вдохновленным недавними студенческими выступлениями во Франции. В дальнейшем участники переходили в группы WhatsApp и Telegram, где, по информации СМИ, распространялись сообщения о подготовке погромов.
Начальник каталонской полиции Сильвия Ката заявила, что происходившее трудно назвать привычной демонстрацией. По ее словам, молодые люди собирались небольшими группами и совершали акты вандализма, не выдвигая конкретных требований. Сейчас полиция пытается установить, кто стоял за призывами выйти на улицы и каким образом происходила организация участников.
Власти обещают наказать виновных
Президент правительства Каталонии Сальвадор Илья резко осудил произошедшее, подчеркнув, что право на мирный протест не может служить оправданием нападений и разрушений.
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"Насилию нет места в Каталонии. Никогда. Протестовать - это демократическое право. Нападения, запугивание и уничтожение имущества - нет", - заявил политик.
Не менее жестко отреагировал мэр Барселоны Жауме Колбони. На пресс-конференции вечером субботы он назвал случившееся бессмысленным насилием и вандализмом.
"Мы не допустим, чтобы произошедшее осталось безнаказанным", - подчеркнул градоначальник.
По словам мэра, к ответственности должны быть привлечены не только совершеннолетние участники погромов. Власти намерены добиваться предусмотренной законом ответственности и от родителей несовершеннолетних нарушителей, в том числе в связи с причиненным ущербом.
"Мы не позволим разрушать наш город", - заявил Колбони.
К воскресенью ситуация в центре Барселоны нормализовалась, однако расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства организации массового сбора и выяснить, почему призывы из социальных сетей привели к столь масштабным беспорядкам.
Между тем произошедшее уже вызвало обсуждение возможной связи с аналогичными молодежными выступлениями в других европейских городах. Полиция изучает эти параллели, но окончательных выводов о том, кто организовал беспорядки в Барселоне, пока нет.