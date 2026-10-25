Он приезжал к ней из далекой Сицилии: удивительная история любви, которую помнит старинный замок в Латвии
Что общего у небольшого латвийского поселка, старинного замка и одного из самых знаменитых романов итальянской литературы? Оказывается, гораздо больше, чем можно предположить. Именно в Стамериене проводил время сицилийский князь Джузеппе Томази ди Лампедуза, женившийся на балтийской баронессе Александре фон Вольф. Их необычная история любви, полная долгих разлук, семейных конфликтов и драматических событий, оставила след в судьбе писателя, получившего мировую славу лишь после смерти.
Сказочный замок, переживший пожар и революцию
В Гулбенском крае, неподалеку от озер Стамериенас и Погас, находится один из самых необычных замков Латвии. Белые стены, башни с острыми шпилями, арочные окна и старинный парк придают Стамериенскому замку вид аристократической резиденции из романтического фильма. Однако за красивыми фасадами скрывается история, в которой нашлось место богатству, революционному пожару, войне и любви, связавшей Латвию с далекой Сицилией.
История усадьбы тесно связана с немецко-балтийским дворянским родом фон Вольфов, получившим эти земли в начале XIX века. Основное строительство и расширение господского дома происходило в первой половине XIX столетия. Первоначально здание имело черты неоготики, но впоследствии неоднократно перестраивалось, постепенно приобретая элементы французского неоренессанса.
Один из самых драматических эпизодов произошел во время революции 1905 года. Усадебный дом подожгли, огонь уничтожил картины, старинную мебель и другие ценности. Тогдашний владелец Борис фон Вольф оценивал ущерб более чем в 80 тысяч рублей - огромную по тем временам сумму. Но семья решила восстановить резиденцию. К 1908 году работы завершились, причем прежний облик замка заметно изменился. Появились новые архитектурные детали, декоративные украшения, балконы и элементы модерна. Однако главная история, благодаря которой название небольшого латвийского поселка стало известно далеко за пределами страны, началась несколько позже.
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Итальянская певица, балтийский барон и их необычная дочь
В 1894 году владелец Стамериены Борис фон Вольф женился на известной итальянской камерной певице Алисе Барби. Она родилась в Модене, выступала на европейских сценах, а ее вокальным искусством восхищался знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
После свадьбы певица оставила профессиональную карьеру. 27 ноября 1894 года во французской Ницце у супругов родилась дочь Александра, которую близкие впоследствии называли Лиси. Через два года появилась младшая дочь Ольга. Детство Александры прошло преимущественно в Санкт-Петербурге, где ее отец занимал высокое положение при российском императорском дворе. Важное место в жизни семьи занимала и Стамериена - родовая усадьба, окруженная лесами и озерами.
Александра получила прекрасное образование, владела несколькими языками и отличалась независимым характером. После революционных событий в России она перебралась в семейное имение, а позднее серьезно увлеклась психоанализом. Училась в Мюнхене, проходила подготовку в Берлинском психоаналитическом институте, где работали последователи Зигмунда Фрейда.
Для женщины из аристократической семьи того времени выбор такой профессии был необычным. Александра не собиралась ограничивать свою жизнь семейными обязанностями и светскими приемами. В 1918 году она вышла замуж за барона Андрея Пилара фон Пильхау. Однако семейная жизнь не сложилась. Супруги со временем расстались, хотя после развода сохранили хорошие отношения.
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Знакомство в Лондоне, которое изменило две судьбы
В 1925 году в Лондоне Александра познакомилась с молодым сицилийским аристократом Джузеппе Томази ди Лампедузой. Их встреча произошла благодаря семейным связям. После смерти Бориса фон Вольфа мать Александры повторно вышла замуж за итальянского дипломата Пьетро Томази делла Торретту. В 1920-е годы он занимал должность посла Италии в Великобритании, а Джузеппе приходился ему племянником.
Будущий писатель родился 23 декабря 1896 года в Палермо и принадлежал к одному из старинных дворянских родов Сицилии. Он участвовал в Первой мировой войне, побывал в плену, много путешествовал и увлекался европейской литературой. При этом современники описывали его как замкнутого человека, предпочитавшего шумному обществу книги и одиночество.
Александра была совсем другой: деятельной, самостоятельной, привыкшей принимать решения и отстаивать собственное мнение. Но различия в характерах не помешали возникновению сильного чувства.
В 1927 году Джузеппе впервые приехал к Александре в Стамериену, а в 1931 году вновь посетил ее родовое имение. Между встречами они переписывались и виделись в других европейских городах.
Для сицилийского князя Латвия стала совершенно новым миром. Вместо средиземноморского солнца - северные леса, вместо оживленных улиц Палермо - тишина большого усадебного парка.
Свадьба в Риге, о которой не знала семья жениха
Летом 1932 года отношения Александры и Джузеппе наконец привели к свадьбе. Но прежде баронессе пришлось официально расторгнуть первый брак. Развод с Андреем Пиларом фон Пильхау состоялся в июле 1932 года. Уже 24 августа Александра фон Вольф и Джузеппе Томази ди Лампедуза обвенчались в православной Благовещенской церкви в Риге.
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Любопытно, что Джузеппе держал свои матримониальные планы в секрете от семьи. Даже в день свадьбы он не сообщил родственникам прямо, что уже женится. Его мать Беатриче, занимавшая особое место в жизни сына, не одобряла этот союз.
Александра была старше Джузеппе примерно на два года, уже имела за плечами неудачный брак, занималась непривычной для аристократической женщины профессией и совершенно не собиралась отказываться от самостоятельности.
Сохранилась даже официальная запись об их браке, которую в 1960-е годы обнаружил латвийский кинорежиссер Гунар Пиесис, исследовавший биографию писателя. В документе, составленном 31 августа 1932 года на основании церковной выписки, среди прочего указывались сведения о молодоженах. Особенно любопытно, что род занятий Джузеппе был обозначен как художник, хотя к тому времени будущий автор "Леопарда" еще не опубликовал своего знаменитого романа. Однако супружеская жизнь оказалась совсем не такой, какой ее обычно представляли в аристократических семьях.
Муж в Италии, жена в Латвии
После свадьбы супруги попытались жить вместе в Палермо, однако отношения Александры со свекровью не сложились. Две волевые женщины с совершенно разными взглядами на жизнь не смогли ужиться под одной крышей. В результате Лиси вернулась в Стамериену, а Джузеппе остался в Сицилии.
На протяжении значительной части 1930-х годов супруги жили отдельно, встречаясь во время поездок. Александра продолжала заниматься психоанализом и проводить время в своем латвийском имении, а Джузеппе приезжал к ней либо встречался с женой в других странах. Когда они находились далеко друг от друга, их отношения поддерживала переписка, главным образом на французском языке.
Позднее письма супругов были опубликованы отдельными изданиями. Одно из них, вышедшее в Италии в 1987 году, получило название Lettere a Licy. Un matrimonio epistolare - "Письма к Лиси. Эпистолярный брак".
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Для окружающих подобная семейная жизнь могла казаться странной, но супругам удавалось сохранять привязанность, не отказываясь от привычного образа жизни. Александра продолжала профессиональную карьеру, а Джузеппе много читал, изучал литературу и размышлял о будущем писательстве. У пары не было общих детей. Незадолго до смерти писатель усыновил молодого музыковеда Джоаккино Ланцу, который впоследствии стал хранителем его литературного наследия.
При чем здесь знаменитый "Леопард"?
Самая известная страница биографии Джузеппе Томази ди Лампедузы связана с романом Il Gattopardo, который в русских переводах известен под названиями "Леопард" и "Гепард".
Книга рассказывает об упадке старинной сицилийской аристократии на фоне объединения Италии в XIX веке. Главный герой, князь Фабрицио Салина, наблюдает, как постепенно исчезает привычный ему мир и на смену старым дворянским семьям приходят новые общественные силы. История романа во многом перекликается с судьбой самого писателя и его жены. Оба происходили из старинных аристократических семей, оба пережили разрушение привычного уклада жизни и потерю семейных владений. Есть версия, что именно в Стамериене Джузеппе начал писать свой знаменитый роман. Но достоверных доказательств того, что рукопись создавалась в Стамериенском замке, нет. Известно, что непосредственная работа над романом началась значительно позже - в конце 1954 года и продолжалась до 1957-го.
Тем не менее пребывание в Латвии, знакомство с историей семьи фон Вольфов и размышления об исчезающем мире аристократии вполне могли повлиять на его мировоззрение. Не менее важной была роль Александры. Исследователи биографии писателя отмечают, что она поддерживала его литературные занятия, помогала переживать трудные периоды жизни и способствовала развитию его творческих замыслов.
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Война разрушила прежнюю жизнь
Вторая мировая война окончательно изменила судьбу супругов. Александре пришлось покинуть Стамериену, хотя впоследствии она еще возвращалась в Латвию. Согласно итальянским биографическим исследованиям, ее поездки в родовое имение продолжались вплоть до 1942 года. Однако прежняя жизнь семьи фон Вольфов уже закончилась. Усадьба перестала быть дворянской резиденцией, а сама Латвия переживала оккупации, войну и смену власти.
Тяжелые испытания выпали и на долю Джузеппе. Во время бомбардировок Палермо летом 1943 года был серьезно разрушен родовой дворец Лампедуза. Писатель болезненно воспринимал гибель семейного имущества и утрату привычного мира, который позже станет одной из центральных тем его творчества.
После войны супруги обосновались в Палермо. Александра продолжила профессиональную деятельность и постепенно стала одной из ведущих фигур итальянского психоанализа.
В 1955-1959 годах она возглавляла Итальянское психоаналитическое общество, став первой женщиной на этом посту. Эти годы подтверждаются официальной историей организации. Она также активно участвовала в развитии психоаналитической школы на Сицилии и сотрудничала с известными итальянскими специалистами.
Джузеппе тем временем все серьезнее занимался литературой. Но увидеть успех своего главного произведения ему так и не довелось.
Мировая слава, пришедшая слишком поздно
Джузеппе Томази ди Лампедуза умер 23 июля 1957 года в Риме. Ему было 60 лет. К тому времени роман был закончен, однако несколько издательств отказались его публиковать. Только благодаря усилиям людей из литературного окружения писателя, в том числе редактора Джорджо Бассани, рукопись попала в издательство Feltrinelli.
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"Леопард" вышел 11 ноября 1958 года, спустя более года после смерти автора, и практически сразу стал литературной сенсацией. В 1959 году роман получил престижную итальянскую премию Стрега.
Еще большую известность произведению принесла экранизация 1963 года, снятая режиссером Лукино Висконти. Главные роли исполнили Берт Ланкастер, Ален Делон и Клаудия Кардинале. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.
Александра пережила мужа почти на четверть века. Она продолжала заниматься психоанализом, сохраняла память о супруге и умерла в Палермо 22 июня 1982 года.
Что стало с замком, где когда-то гостил итальянский князь?
После Второй мировой войны в замке разместили сельскохозяйственный техникум, а позднее помещения использовали для нужд советского хозяйства "Стамериена" и местных административных учреждений. За десятилетия часть исторических интерьеров была изменена, однако некоторые старинные элементы удалось сохранить. После восстановления независимости Латвии здание долгое время нуждалось в серьезной реставрации и не было регулярно доступно посетителям.
Ситуация начала меняться в 2016 году, когда управление замком перешло к Гулбенскому самоуправлению. В последующие годы начались масштабные восстановительные работы, а в конце ноября 2019 года обновленный замок вновь открыл двери для посетителей.
В ходе реставрации восстановили крышу, фасады, исторические окна и декоративные элементы. Стоимость проведенных работ составила около 1,46 миллиона евро. При этом восстановление здания не завершилось полностью: реставрация внутренних помещений и исторических интерьеров остается отдельной задачей.
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Одной из особенностей обновленного замка стала мультимедийная экспозиция, посвященная истории рода фон Вольфов. В темное время суток на северном фасаде здания можно увидеть световое представление, рассказывающее о прежних обитателях усадьбы.
Сегодня здесь проходят экскурсии, выставки и культурные мероприятия, а посетители могут познакомиться не только с архитектурой замка, но и с историями людей, живших в этих стенах.
Неожиданное продолжение истории спустя десятилетия
Любопытно, что память о Стамериене сохранилась даже на далекой Сицилии. В городе Пальма-ди-Монтекьяро, связанном с родом Томази ди Лампедузы, в школе имени писателя одну из стен большого зала украшает огромная фотография латвийского замка. Рядом размещены исторические снимки Джузеппе и Александры, в том числе сделанные во время их пребывания в Рижском взморье.
В 2019 году представители итальянского города посетили Гулбенский край, а между самоуправлениями установили партнерские отношения.
В том же году история супругов вновь привлекла внимание благодаря документальному фильму "Рождение Гепарда", созданному при участии кинематографистов из Латвии, Германии и Италии. Авторы картины обратились не только к биографии знаменитого писателя, но и к личности Александры, чья роль в его жизни долгое время оставалась в тени литературной славы мужа.
Так спустя десятилетия любовь сицилийского князя и балтийской баронессы продолжает объединять два совершенно разных уголка Европы.