Он приезжал к ней из далекой Сицилии: удивительная история любви, которую помнит старинный замок в Латвии

Книга рассказывает об упадке старинной сицилийской аристократии на фоне объединения Италии в XIX веке. Главный герой, князь Фабрицио Салина, наблюдает, как постепенно исчезает привычный ему мир и на смену старым дворянским семьям приходят новые общественные силы. История романа во многом перекликается с судьбой самого писателя и его жены. Оба происходили из старинных аристократических семей, оба пережили разрушение привычного уклада жизни и потерю семейных владений. Есть версия, что именно в Стамериене Джузеппе начал писать свой знаменитый роман. Но достоверных доказательств того, что рукопись создавалась в Стамериенском замке, нет. Известно, что непосредственная работа над романом началась значительно позже - в конце 1954 года и продолжалась до 1957-го.