В Латвии выяснили, на что способны люди в критической ситуации - результаты оказались неожиданными

"Каким бы качественным ни было первоначальное обучение, со временем полученные знания и навыки забываются. Первая помощь - как азбука или таблица умножения. Это базовые действия, которые необходимо не только знать в теории, но и регулярно отрабатывать на практике. Только так можно обрести уверенность, что в критической ситуации мы будем знать, как правильно действовать", - объясняет специалист.