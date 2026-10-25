В Латвии выяснили, на что способны люди в критической ситуации - результаты оказались неожиданными
В критической ситуации каждая минута может стоить человеку жизни, однако большинство жителей Латвии не уверены, что смогут правильно помочь пострадавшему. Согласно новому опросу, лишь 8% населения полностью уверены в своих навыках оказания первой помощи, а более трети сомневаются в собственных силах.
Хотя около половины опрошенных утверждают, что обладают базовыми знаниями по оказанию первой помощи, уверенность в способности действовать в критической ситуации остается низкой. На фоне роста числа несчастных случаев, зафиксированного в данных BALTA, специалисты подчеркивают: теоретических знаний недостаточно, практические навыки необходимо регулярно освежать.
Опрос показал, что в ситуации, когда человеку срочно потребуется первая помощь, лишь 8% жителей Латвии полностью уверены, что смогут ее оказать. Еще 51% считают, что обладают базовыми знаниями, однако признают, что в более сложной ситуации могут растеряться.
Около трети респондентов, или 35%, сомневаются в своих способностях помочь пострадавшему. При этом 7% опрошенных убеждены, что вообще не смогли бы оказать первую помощь. Еще 6% затруднились ответить, сумеют ли они помочь человеку в экстренной ситуации.
"Людям нередко кажется, что первая помощь необходима только при серьезных дорожно-транспортных происшествиях или других чрезвычайных ситуациях, которые их самих никогда не коснутся. Однако несчастье может произойти в любой момент - дома, на работе или на улице", - отмечает руководитель направления обучения первой помощи Латвийского объединения самаритян Лиене Свеке.
Эксперт подчеркивает, что навыки оказания первой помощи особенно важны в ситуациях, когда профессиональная медицинская помощь не может прибыть немедленно. Пока медики находятся в пути, каждая минута и даже секунда могут иметь решающее значение для жизни человека. Именно знания окружающих и их способность быстро и правильно действовать могут помочь сохранить жизнь пострадавшему до прибытия специалистов.
Наиболее уверены в своих способностях оказать первую помощь молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них 65% считают, что определенно или, скорее всего, смогли бы помочь пострадавшему. При этом 85% опрошенных заявили, что в случае серьезного происшествия прежде всего позвонили бы по номеру экстренной помощи 112 и следовали указаниям диспетчера.
Число несчастных случаев растет
По словам Лиене Свеке, навыки оказания первой помощи необходимо осваивать не только ради возможности помочь незнакомым людям, но и для защиты своих близких и самих себя. Чем больше людей умеют правильно действовать в чрезвычайной ситуации, тем выше вероятность, что рядом с пострадавшим окажется человек, способный оказать необходимую помощь.
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Согласно данным BALTA, ежегодно компания выплачивает не менее 2 миллионов евро страховых возмещений в связи с несчастными случаями. При этом за последние три года наблюдается устойчивый рост числа зарегистрированных происшествий.
За первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано почти 7900 несчастных случаев, за аналогичный период 2025 года - более 8700, а за первые девять месяцев 2026 года их число уже превысило 10 000.
Эксперт напоминает, что для сохранения уверенности в своих силах практические навыки оказания первой помощи желательно обновлять хотя бы раз в год. Для этого можно посещать даже сокращенные курсы, предусматривающие практические занятия.
"Каким бы качественным ни было первоначальное обучение, со временем полученные знания и навыки забываются. Первая помощь - как азбука или таблица умножения. Это базовые действия, которые необходимо не только знать в теории, но и регулярно отрабатывать на практике. Только так можно обрести уверенность, что в критической ситуации мы будем знать, как правильно действовать", - объясняет специалист.
Опрос страховой компании BALTA проводился в сентябре 2026 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В нем приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.