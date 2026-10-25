Валмиерский край призвал жителей подсказать, как именно развивать общественное пространство
Самоуправление Валмиерского края призывает жителей активно включаться в формирование общественного пространства, используя возможность самим инициировать изменения и решать, какую часть средств бюджета направить на развитие края.
Инициативный бюджет дает возможность реализовать идеи жителей, которые важны и необходимы для местного сообщества.
Период подачи проектных идей в этом году длился с 3 сентября по 11 октября. Заявки подавались в электронном виде на портале GeoLatvija.lv. На этот конкурс было подано всего 29 проектных идей.
В настоящее время поданные идеи оценивает Комиссия по оценке проектов инициативного бюджета, которая проверит соответствие проектов условиям конкурса и определит, какие проектные идеи будут вынесены на общественное голосование.
В скором времени у каждого жителя Валмиерского края будет возможность познакомиться с проектами и проголосовать за наиболее значимую для себя идею. Общественное голосование пройдет с 30 октября по 12 ноября, и в нем смогут принять участие все жители, декларированные в Валмиерском крае, достигшие 16-летнего возраста.