Валмиерский край призвал жителей подсказать, как именно развивать общественное пространство

В скором времени у каждого жителя Валмиерского края будет возможность познакомиться с проектами и проголосовать за наиболее значимую для себя идею. Общественное голосование пройдет с 30 октября по 12 ноября, и в нем смогут принять участие все жители, декларированные в Валмиерском крае, достигшие 16-летнего возраста.