Трагическое утро в Риге: столкновение двух грузовиков закончилось гибелью одного из водителей
Фото: LETA
В Риге столкнулись два грузовика.
Аварии и происшествия

Трагическое утро в Риге: столкновение двух грузовиков закончилось гибелью одного из водителей

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Риге на улице Улброкас произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков. В результате столкновения погиб один из водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По информации полиции, вызов на место происшествия поступил в 8:31. После столкновения двух грузовых автомобилей движение на участке дороги было полностью перекрыто.

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Rīgas satiksmeУлброкас

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