В Риге столкнулись два грузовика.
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Сегодня 10:42
Трагическое утро в Риге: столкновение двух грузовиков закончилось гибелью одного из водителей
В Риге на улице Улброкас произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков. В результате столкновения погиб один из водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
По информации полиции, вызов на место происшествия поступил в 8:31. После столкновения двух грузовых автомобилей движение на участке дороги было полностью перекрыто.