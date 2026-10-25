Латвия готова выделить 50 000 евро на создание в Брюсселе мемориала жертвам тоталитарных режимов
Правительство Латвии может выделить 50 000 евро из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы" на поддержку создания в Брюсселе мемориала жертвам тоталитарных режимов.
Проект мемориала в Брюсселе реализует некоммерческая неправительственная организация "Платформа европейской памяти и совести" (PEMC). В феврале этого года организация начала работу над первым этапом проекта, предусматривавшим подготовку документов и переговоры с бельгийскими властями о получении разрешения на строительство.
Предполагается, что латвийское финансирование передадут организации через посольство Латвии в Чехии, заключив договор о сотрудничестве, предоставлении и использовании средств.
Мемориал планируют создать на площади Леопольда у здания Европейского парламента (ЕП). Концепция предусматривает покрытие площади каменными плитами, на которых "напечатают" около 500 писем репрессированных из мест заключения. В международном конкурсе 2017 года победил архитектор Зивай Соу с работой "Эхо во времени".
В аннотации отмечается, что мемориал будет способствовать пониманию обществами европейских стран последствий тоталитарных режимов XX века и укреплять устойчивость общества к дезинформации и пропаганде. Он также поможет включить опыт стран Балтии в более широкое европейское пространство исторической памяти.
В резолюции от 22 октября 2025 года ЕП выразил поддержку выделению софинансирования на создание мемориала. Согласно аннотации, софинансирование предоставят при условии, что государства - члены Европейского союза внесут первоначальные взносы. Литва выделила на мемориал 70 000 евро, Чехия и Эстония - по 50 000 евро, Албания - 20 000 евро.
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По информации PEMC, общая стоимость создания мемориала может составить около 5,1 миллиона евро. В настоящее время его создание запланировано на период с 2028 по 2039 год.