Латвия готова выделить 50 000 евро на создание в Брюсселе мемориала жертвам тоталитарных режимов

Проект мемориала в Брюсселе реализует некоммерческая неправительственная организация "Платформа европейской памяти и совести" (PEMC). В феврале этого года организация начала работу над первым этапом проекта, предусматривавшим подготовку документов и переговоры с бельгийскими властями о получении разрешения на строительство.