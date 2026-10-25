Одного паспорта будет достаточно? В Латвии обсуждают отмену обязательных ID-карт
В Латвии могут отменить обязательное оформление удостоверения личности (eID-карты). Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) концептуально поддержало предложение министра внутренних дел Яниса Домбравы, согласно которому жители смогут самостоятельно выбирать, какой документ оформлять - паспорт или ID-карту. Об этом свидетельствует письмо министерства, направленное в Комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.
Предлагаемые поправки к Закону об удостоверяющих личность документах предусматривают сохранение обязанности иметь действительный документ, удостоверяющий личность. Однако граждане и неграждане Латвии старше 15 лет смогут самостоятельно выбирать между паспортом и ID-картой. Таким образом, из законодательства планируется исключить требование об обязательном наличии именно ID-карты.
Почему хотят отменить обязательные ID-карты?
В VARAM поясняют, что главной целью введения обязательных удостоверений личности было обеспечение каждого жителя государственным инструментом электронной идентификации и электронной подписи. Однако, по мнению министерства, эта задача в значительной степени уже выполнена.
В частности, все большую популярность приобретает eParaksts mobile. На использование этого инструмента заключено около 620 000 договоров, а большинство операций по электронной подписи документов и подтверждению личности осуществляется именно с его помощью.
Министерство считает, что ID-карта больше не является единственным необходимым средством цифровой идентификации. Жителям доступны и другие решения с высоким уровнем надежности, в том числе eParaksts mobile и Smart-ID. В будущем к ним добавится европейский кошелек цифровой идентичности.
Но есть важный нюанс для владельцев паспортов
При этом VARAM подчеркивает, что отмена обязательных ID-карт будет полноценной только в том случае, если владельцам паспортов обеспечат равный доступ к инструментам электронной идентификации.
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Сейчас полностью дистанционно заключить договор на использование eParaksts mobile можно только при наличии ID-карты. Владельцам паспортов доступен лишь вариант оформления с использованием курьерской службы.
Поэтому министерство предлагает предусмотреть дополнительные возможности заключения таких договоров, в том числе при личном посещении соответствующих учреждений.
Что еще предлагают изменить?
VARAM также выступает за усиление роли Управления по делам гражданства и миграции, которое должно стать единым контактным пунктом по вопросам управления цифровой идентичностью. По мнению министерства, жители при получении паспорта или ID-карты должны иметь возможность одновременно оформить eParaksts mobile, а в будущем - активировать европейский кошелек цифровой идентичности.