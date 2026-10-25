Одного паспорта будет достаточно? В Латвии обсуждают отмену обязательных ID-карт

VARAM также выступает за усиление роли Управления по делам гражданства и миграции, которое должно стать единым контактным пунктом по вопросам управления цифровой идентичностью. По мнению министерства, жители при получении паспорта или ID-карты должны иметь возможность одновременно оформить eParaksts mobile, а в будущем - активировать европейский кошелек цифровой идентичности.