Зимнее или летнее? Ученые выяснили, какое время полезнее для здоровья человека
В ночь на 25 октября Латвия перешла на зимнее время, и теперь темнеть будет значительно раньше. Однако ученые считают, что именно такое время лучше всего подходит человеческому организму. Более того, если Европа когда-нибудь окончательно откажется от перевода часов, специалисты рекомендуют навсегда оставить зимнее время, сообщает Euronews.
Почему зимнее время полезнее для здоровья?
Многие люди предпочитают летнее время из-за длинных светлых вечеров. Возможность гулять после работы, заниматься спортом или проводить больше времени на улице кажется очевидным преимуществом. Однако с точки зрения физиологии все не так однозначно.
В начале октября в научном журнале Canadian Medical Association Journal был опубликован анализ, авторы которого сравнили возможные последствия постоянного летнего и зимнего времени для здоровья человека.
Исследователи пришли к выводу, что наиболее благоприятным вариантом является именно зимнее, или стандартное, время. Главная причина заключается в том, что оно лучше соответствует естественным биологическим ритмам организма.
Почему утренний свет важнее вечернего?
Человеческий организм живет по внутренним биологическим часам, которые регулируют сон, бодрствование, настроение и многие физиологические процессы. Одним из главных сигналов для этих часов служит солнечный свет. Особенно важен свет в первой половине дня. Он помогает организму правильно настроить суточные ритмы, уменьшает сонливость и способствует поддержанию нормального режима сна.
Профессор психологии канадского Университета Саймона Фрейзера Ральф Мистльбергер объясняет, что биологическим часам необходим утренний свет, чтобы оставаться синхронизированными с 24-часовыми сутками.
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Если навсегда сохранить летнее время, зимой солнце будет вставать по часам на час позже. Это означает, что гораздо большему количеству людей придется просыпаться, отправляться на работу и вести детей в школу еще до рассвета.
По мнению специалистов, постоянный недостаток утреннего света может отрицательно сказываться на качестве сна, бодрости и эмоциональном состоянии.
А что не так с переводом часов дважды в год?
Проблема заключается не только в выборе между зимним и летним временем, но и в самой необходимости регулярно переводить стрелки. Особенно неблагоприятным ученые считают весенний переход, когда люди теряют один час сна. Резкое изменение привычного расписания способно временно нарушать биологические ритмы и ухудшать самочувствие.
В научных исследованиях весенний перевод часов также связывают с кратковременным повышением риска некоторых проблем со здоровьем и травм. При этом последствия зависят от множества факторов, а степень риска для конкретного человека может различаться.
Осенний переход обычно переносится легче, поскольку появляется возможность поспать на час дольше. Однако это не означает, что все люди одинаково быстро приспосабливаются к изменению режима.
Почему тогда многие хотят оставить летнее время?
У летнего времени тоже есть преимущества. Более поздние закаты позволяют дольше находиться на улице после работы, заниматься спортом, встречаться с друзьями и проводить свободное время при дневном свете. Это может быть удобно как для самих жителей, так и для некоторых отраслей экономики. Однако специалисты предлагают учитывать не только комфорт вечернего отдыха, но и долгосрочное влияние выбранного времени на здоровье населения.
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Профессор психиатрии Университета Британской Колумбии Рэймонд Лэм, один из авторов нового научного анализа, подчеркивает, что отказ от сезонного перевода стрелок решит лишь часть проблемы. Не менее важно определить, по какому времени люди будут жить постоянно.
По мнению авторов, совокупность научных данных свидетельствует в пользу стандартного времени, поскольку оно обеспечивает более благоприятные условия для работы внутренних биологических часов. При этом речь идет об анализе существующих исследований, а не о новом эксперименте, окончательно доказывающем превосходство одного варианта для каждого человека.
Что это означает для Латвии?
С 25 октября Латвия вновь живет по зимнему времени. Утром теперь светает примерно на час раньше по часам, зато вечером темнота наступает значительно быстрее. Для жителей Риги это означает, что уже в воскресенье солнце зайдет примерно в 16:56. В ближайшие недели дни продолжат сокращаться, а зимние вечера станут еще темнее.
С научной точки зрения сохранение более ранних зимних рассветов имеет важное значение. Именно поэтому специалисты считают постоянное стандартное время предпочтительным вариантом, несмотря на менее светлые вечера.
Между тем вопрос об отмене сезонного перевода часов в Евросоюзе остается открытым. Европарламент еще в 2019 году поддержал соответствующую инициативу, однако страны ЕС так и не смогли согласовать окончательное решение. Поэтому пока Латвия, как и большинство европейских государств, продолжает переводить часы дважды в год. Следующий переход на летнее время запланирован на 28 марта 2027 года.