Зимнее или летнее? Ученые выяснили, какое время полезнее для здоровья человека

У летнего времени тоже есть преимущества. Более поздние закаты позволяют дольше находиться на улице после работы, заниматься спортом, встречаться с друзьями и проводить свободное время при дневном свете. Это может быть удобно как для самих жителей, так и для некоторых отраслей экономики. Однако специалисты предлагают учитывать не только комфорт вечернего отдыха, но и долгосрочное влияние выбранного времени на здоровье населения.