Ночной пожар в Елгаве - спасатели вывели из горящего дома семь человек

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на улицу Стацияс поступил в воскресенье в 3:02. В трехэтажном жилом доме на первом этаже загорелась квартира. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось спасти из здания семь человек, один из которых пострадал. Еще 16 человек самостоятельно покинули дом. В 4:15 пожар был полностью ликвидирован.