Ночной пожар в Елгаве - спасатели вывели из горящего дома семь человек
В ночь на воскресенье, 25 октября, в Елгаве произошел пожар в жилом доме на улице Стацияс. Спасателям пришлось выводить людей из горящего здания: семерых человек удалось спасти, один из них пострадал. Еще 16 жильцов самостоятельно эвакуировались из дома.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на улицу Стацияс поступил в воскресенье в 3:02. В трехэтажном жилом доме на первом этаже загорелась квартира. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось спасти из здания семь человек, один из которых пострадал. Еще 16 человек самостоятельно покинули дом. В 4:15 пожар был полностью ликвидирован.
В субботу в 20:38 спасатели получили вызов на улицу Плявниеку в Риге. Там на девятом этаже девятиэтажного жилого дома на плите подгорела еда на площади 0,01 квадратного метра. Из задымленной квартиры пожарные спасли человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 21:09 работы были завершены.
Еще один вызов в субботу поступил с улицы Смилшу в Риге. В шестиэтажном жилом доме из-за неправильной эксплуатации отопительной системы возникло задымление. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Спасатели проветрили и проверили помещения.
Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 51 вызов: 15 - на тушение пожаров, 18 - на спасательные работы. Еще 18 вызовов оказались ложными.