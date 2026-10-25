В Алуксне реализуют крупный проект на месте бывшего советского завода. Что там появится?
На месте бывшего филиала завода ВЭФ в Алуксне самоуправлене реализует софинансируемый Европейским фондом регионального развития (ЕФРР) проект "Строительство необходимой для развития предпринимательства инфраструктуры в Алуксненском крае".
Цель проекта — преобразовать ранее деградировавшие территории в привлекательное для бизнеса пространство с соответствующей инфраструктурой.
Демонтировав аварийные постройки и заборы, а также вырубив бесконтрольно разросшиеся кустарники и деревья, часть исторического центра города открылась для более широкого обзора. Проложены магистральные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения, сети уличного освещения, система ливневой канализации, подъездная дорога; ведется реставрация фасада здания по адресу ул. Парка, 2A, продолжается благоустройство территории, мощение площадок и дорожек, высажены новые декоративные кустарники и деревья.
На территории будет построен открытый павильон для предпринимательской деятельности — для сезонных услуг. За счет средств самоуправления будет обустроен фонтан, место под который уже обозначено на местности.
Дальнейшие шаги по развитию этой территории связаны с созданием центра дуальной инфраструктуры и здания для предпринимательства, а также с обустройством крытого ледового катка и кортов для падел-тенниса. В настоящее время самоуправление работает над поиском источников финансирования для строительства центра дуальной инфраструктуры.
Алуксненский 14-й цех ВЭФ (позднее — Алуксненский завод коммутационной техники) являлся крупным региональным филиалом легендарного рижского государственного электротехнического завода ВЭФ. Цех был создан в 1965 году в историческом центре города Алуксне (на улице Дзирнаву) на базе бывшей мебельной мастерской.
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Первоначально цех выпускал плотницкую продукцию, но вскоре по распоряжению из Риги переориентировался на нужды электротехнического гиганта. Здесь собирали жгуты проводов (связанные схемы), каркасы, катушки реле и другие компоненты для сборочных конвейеров ВЭФ. Спустя всего 5 лет после открытия на производстве трудилось уже более 400 жителей Алуксне и близлежащих деревень.
После распада СССР предприятие переименовали в Завод коммутационной техники (Alūksnes KTM rūpnīca). Постепенно участки сборки схем и реле закрылись из-за дорогой логистики. В 2003 году здания завода были переданы на приватизацию и возвращены наследникам исторического владельца земли (до ВЭФ там находилось предприятие Роберта Шлоса), а само юрлицо ликвидировали.