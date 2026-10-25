В Алуксне реализуют крупный проект на месте бывшего советского завода. Что там появится?

Первоначально цех выпускал плотницкую продукцию, но вскоре по распоряжению из Риги переориентировался на нужды электротехнического гиганта. Здесь собирали жгуты проводов (связанные схемы), каркасы, катушки реле и другие компоненты для сборочных конвейеров ВЭФ. Спустя всего 5 лет после открытия на производстве трудилось уже более 400 жителей Алуксне и близлежащих деревень.