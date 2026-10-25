Дикое животное стало причиной смертельной аварии в Бауском крае.
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Сегодня 08:47
Столкновение с лесным зверем обернулось трагедией: в Бауском крае погиб человек
В Бауском крае произошла трагическая авария, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Машина столкнулась с диким животным, после чего съехала с дороги. Находившаяся в салоне пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.
Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, авария произошла в Иецавской волости Баукского края. По предварительной информации, в 13:54 на автодороге P93 автомобиль VW столкнулся с диким животным. В результате столкновения машина съехала с проезжей части.
Водитель автомобиля погиб, а пассажирка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 15 человек.
За нарушения правил дорожного движения вынесено 454 постановления об административных наказаниях, в том числе 216 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение.