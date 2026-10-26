Жители Кекавы довольны тем, что видят полицейские патрули на улицах

Опрос жителей о работе самоуправления Кекавского края проходил в сентябре этого года. В отзывах респонденты также высоко оценили присутствие муниципальной полиции, положительно отзываясь о работе у школ, обеспечении общественного порядка на мероприятиях края и помощи в соблюдении ночной тишины. В положительных комментариях особенно отмечены отзывчивость сотрудников полиции, оперативное реагирование и уважительное отношение.