Жители Кекавы довольны тем, что видят полицейские патрули на улицах
81% участников опроса указали, что чувствуют себя спокойнее, ежедневно видя патрулирование полиции самоуправления Кекавского края.
Опрос жителей о работе самоуправления Кекавского края проходил в сентябре этого года. В отзывах респонденты также высоко оценили присутствие муниципальной полиции, положительно отзываясь о работе у школ, обеспечении общественного порядка на мероприятиях края и помощи в соблюдении ночной тишины. В положительных комментариях особенно отмечены отзывчивость сотрудников полиции, оперативное реагирование и уважительное отношение.
"В нашей работе важна профилактика правонарушений — быть на месте, вовремя замечать риски и помогать предотвращать ситуации, которые могут угрожать безопасности людей", — говорит начальник муниципальной полиции Кекавского края Марис Боминьш.
И другие показатели опроса свидетельствуют в целом о положительной оценке: 77% респондентов доверяют муниципальной полиции, 75% чувствуют себя в крае в безопасности, а 69% довольны работой муниципальной полиции.
В отзывах также подчеркнута важность человеческого общения, готовность выслушать, дать совет и разъяснить правила. Несколько участников опроса выразили особую благодарность конкретным сотрудникам полиции за профессиональные действия и оказанную поддержку.
В то же время часть респондентов хотела бы более частого патрулирования в окрестностях своего места жительства. В качестве ключевых направлений внимания участники выделили употребление алкоголя в общественных местах, порядок в публичном пространстве, безопасность детей и молодежи, а также соблюдение ночной тишины.
В опросе была выражена и потребность получать больше информации о работе муниципальной полиции и актуальных вопросах общественного порядка.