Ригу, Сигулду и Цесис соединят новые автобусные маршруты
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Ригу, Сигулду и Цесис соединят новые автобусные маршруты

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Со 2 ноября в рабочие дни компания CATA начинает коммерческие перевозки на отдельных маршрутах регионального значения.

Маршруты следующие:

№ K6255 Сигулда–Рига:

  • от Сигулдского автовокзала в 6:20 до Рижского автовокзала;

№ K7731 Рига–Арайши–Цесис:

  • от Рижского автовокзала (через Арайши) в 8:20 и 16:00 до Цесиса. На остановке "Сигулда" ожидаемое время прибытия/отправления автобуса — 09:35 и 17:15;
  • от Цесисского автовокзала (через Арайши) в 13:30 до Рижского автовокзала. На остановке "Сигулда" ожидаемое время прибытия/отправления автобуса — 14:18;

№ K7022 Цесис–Сигулда:

  • от Цесисского автовокзала в 19:30 до Сигулдского автовокзала. Ожидаемое время прибытия на Сигулдский автовокзал — 20:15.

Все рейсы в Риге будут выполняться по улице Бривибас; обслуживание пассажиров — на остановках: "Югла", "Альфа", "Тейка", "Площадь Земитана", "Проспект Густава Земгала", "Улица Кришьяня Барона", "Улица Матиса", "Памятник Свободы", "Центральный вокзал", "Бульвар Бривибас", "Рижский автовокзал".

В автобусах доступен Wi‑Fi и предусмотрена возможность безналичной оплаты.

Льготы на проезд, провоз багажа и животных установлены в соответствии с нормативными актами, регулирующими общественный транспорт.

Приобрести билеты можно в кассах автовокзалов, у водителя в автобусе, а также на сайтах www.bezrindas.lv и www.mobilly.lv.

Информацию о расписании можно найти здесь и на сайте www.1188.lv.

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РигаЦесисСигулдаЗемитанаПамятник СвободыЮглаMobillyКришьяня БаронаТейкаРижский автовокзалМатисаЦентральный вокзалБривибас

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