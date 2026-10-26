Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:25
Ригу, Сигулду и Цесис соединят новые автобусные маршруты
Со 2 ноября в рабочие дни компания CATA начинает коммерческие перевозки на отдельных маршрутах регионального значения.
Маршруты следующие:
- от Сигулдского автовокзала в 6:20 до Рижского автовокзала;
№ K7731 Рига–Арайши–Цесис:
- от Рижского автовокзала (через Арайши) в 8:20 и 16:00 до Цесиса. На остановке "Сигулда" ожидаемое время прибытия/отправления автобуса — 09:35 и 17:15;
- от Цесисского автовокзала (через Арайши) в 13:30 до Рижского автовокзала. На остановке "Сигулда" ожидаемое время прибытия/отправления автобуса — 14:18;
№ K7022 Цесис–Сигулда:
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- от Цесисского автовокзала в 19:30 до Сигулдского автовокзала. Ожидаемое время прибытия на Сигулдский автовокзал — 20:15.
Все рейсы в Риге будут выполняться по улице Бривибас; обслуживание пассажиров — на остановках: "Югла", "Альфа", "Тейка", "Площадь Земитана", "Проспект Густава Земгала", "Улица Кришьяня Барона", "Улица Матиса", "Памятник Свободы", "Центральный вокзал", "Бульвар Бривибас", "Рижский автовокзал".
В автобусах доступен Wi‑Fi и предусмотрена возможность безналичной оплаты.
Льготы на проезд, провоз багажа и животных установлены в соответствии с нормативными актами, регулирующими общественный транспорт.
Приобрести билеты можно в кассах автовокзалов, у водителя в автобусе, а также на сайтах www.bezrindas.lv и www.mobilly.lv.
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