В Стренчи создадут мультимодальный узел общественного транспорта
В Стренчи Валмиерского края будет создан узловой пункт общественного транспорта.
Соединив сеть общественного транспорта с железной дорогой, будет повышено удобство передвижения жителей. Эти изменения в городе Стренчи произойдут в рамках проекта "Создание мультимодального узла общественного транспорта на железнодорожной станции Стренчи". Самоуправление Валмиерского края подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта. Этой осенью начата разработка строительной документации проекта.
В настоящее время железнодорожная станция расположена на северной окраине города Стренчи, на удалении от центра; здание станции закрыто, на территории отсутствует соответствующее освещение. Для пассажиров, ожидающих поезд, не предусмотрены туалеты, не обустроены автостоянка и велопарковка.
По информации Latvijas dzelzceļš, в рамках проекта Фонда выравнивания в Стренчи планируется построить новую высокую платформу на новом месте — по адресу ул. Гайду 22, у переезда на ул. Пулквежа Земитана, примерно в 1 км от существующего здания станции и платформ.
Для удобства пассажиров в том же месте, куда Latvijas dzelzceļš планирует перенести повышенный посадочный перрон, в рамках проекта самоуправление создаст транспортный узел, развивая пункт пересадки общественного транспорта. Жителям города Стренчи и прилегающих волостей станет удобнее передвигаться, что будет способствовать и обеспечивать комфортную и безопасную пересадку с частного автотранспорта на общественный. В рамках проекта территория будет благоустроена, будут обустроены подъездная дорога с автостоянкой, навес для ожидания пассажиров, велопарковка, безопасное и функциональное светодиодное освещение, модульный общественный туалет.
Читайте продолжение после рекламы
Мультимодальный узел общественного транспорта на вновь создаваемой железнодорожной станции Стренчи будет расположен ближе к центру города и станет более удобным, безопасным, благоустроенным и доступным для пассажиров и встречающих. Новая железнодорожная станция будет находиться ближе к центру и к ул. Пулквежа Земитана, которая ведет к школе, объединенной управе, амбулатории, библиотеке, аптеке, магазину, автовокзалу, а также к другим населенным пунктам.
Предполагается завершить проект до 31 декабря 2028 года. Планируемые общие расходы: до 692 050 евро.