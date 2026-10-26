В Стренчи создадут мультимодальный узел общественного транспорта

Для удобства пассажиров в том же месте, куда Latvijas dzelzceļš планирует перенести повышенный посадочный перрон, в рамках проекта самоуправление создаст транспортный узел, развивая пункт пересадки общественного транспорта. Жителям города Стренчи и прилегающих волостей станет удобнее передвигаться, что будет способствовать и обеспечивать комфортную и безопасную пересадку с частного автотранспорта на общественный. В рамках проекта территория будет благоустроена, будут обустроены подъездная дорога с автостоянкой, навес для ожидания пассажиров, велопарковка, безопасное и функциональное светодиодное освещение, модульный общественный туалет.