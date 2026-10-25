Погода в воскресенье преподнесет сюрпризы.
В Латвии
Сегодня 07:31
Дождь, туман и сильный ветер: Латвию ждет неспокойное воскресенье
В воскресенье, 25 октября, погода в Латвии будет неспокойной: одни регионы накроют дожди, а на морском побережье ветер усилится до 20 м/с.
В течение дня дожди ожидаются преимущественно в восточных районах Латвии, однако вечером с запада к территории страны приблизится зона осадков, поэтому дождь пройдет и в Курземе. Утром местами на востоке сохранится туман.
Будет дуть умеренный до умеренно сильного юго-восточный и южный ветер, который с середины дня станет порывистым. На морском побережье порывы ветра могут достигать 20 м/с. Местами облака рассеются, а максимальная температура воздуха составит +10...+13 градусов.
В Риге воскресенье будет преимущественно облачным, однако осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный и южный ветер. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.