До 7645 евро: кто вошел в число депутатов Сейма с самыми высокими доходами?

Депутаты не получают дополнительных надбавок к зарплате за участие в заседаниях Сейма и комиссий, работу в делегациях или депутатских группах. Премии парламентариям также не выплачиваются. В то же время депутатам компенсируют расходы, связанные с выполнением парламентских обязанностей. Они могут получать компенсации за аренду жилья и транспортные расходы.