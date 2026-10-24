До 7645 евро: кто вошел в число депутатов Сейма с самыми высокими доходами?
Фото: LETA
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Миериня во время встречи в Рижском замке.
В Латвии

До 7645 евро: кто вошел в число депутатов Сейма с самыми высокими доходами?

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Базовая зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов, но некоторые парламентарии получают значительно больше. Согласно опубликованным данным, в сентябре самое высокое вознаграждение досталось председателю Сейма Дайге Миерине - почти 7650 евро. Кто еще вошел в число самых высокооплачиваемых депутатов Латвии?

Второе место по размеру вознаграждения занял Янис Грасбергс (Национальное объединение), получивший 5636,76 евро. На третьем месте оказался Райвис Дзинтарс (Национальное объединение), которому выплатили 5280,30 евро.

В число наиболее высокооплачиваемых депутатов также вошли Артурс Бутанс (Национальное объединение), получивший 5216,79 евро, и Линда Матисоне (Объединенный список) с вознаграждением 5216,55 евро.

Более 5000 евро в сентябре получили также Августс Бригманис (Союз зеленых и крестьян) - 5145,42 евро, Айва Виксна (Объединенный список) - 5089,29 евро и Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) - 5017,92 евро.

К отметке в 5000 евро приблизились Андрей Юдин (Новое Единство), получивший 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица и Агнесе Краста (обе - Новое Единство), которым выплатили по 4948,80 евро.

Более 4800 евро в сентябре получили также Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) - 4850,93 евро, Раймонд Бергманис (Объединенный список) - 4823,67 евро, а также Чеславс Батня и Юрис Вилюмс (оба - Объединенный список), которым выплатили по 4804,49 евро.

Как формируются зарплаты депутатов Сейма?

Депутаты Сейма получают вознаграждение за свою работу из государственного бюджета. Как и в случае с другими государственными должностными лицами, их оплата труда регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Вознаграждение парламентариев ежегодно автоматически пересматривается с учетом изменений средней заработной платы и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительное вознаграждение за выполнение определенных обязанностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

В 2026 году месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро до уплаты налогов.

Депутаты не получают дополнительных надбавок к зарплате за участие в заседаниях Сейма и комиссий, работу в делегациях или депутатских группах. Премии парламентариям также не выплачиваются. В то же время депутатам компенсируют расходы, связанные с выполнением парламентских обязанностей. Они могут получать компенсации за аренду жилья и транспортные расходы.

Система компенсаций устроена таким образом, чтобы депутаты, избранные от отдаленных регионов, находились в равных условиях, например, с парламентариями, проживающими в Риге.

Максимально допустимый размер компенсации зависит от места жительства депутата. Чем ближе парламентарий живет к Риге, тем меньшую компенсацию он может получить.

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