До 7645 евро: кто вошел в число депутатов Сейма с самыми высокими доходами?
Базовая зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов, но некоторые парламентарии получают значительно больше. Согласно опубликованным данным, в сентябре самое высокое вознаграждение досталось председателю Сейма Дайге Миерине - почти 7650 евро. Кто еще вошел в число самых высокооплачиваемых депутатов Латвии?
Второе место по размеру вознаграждения занял Янис Грасбергс (Национальное объединение), получивший 5636,76 евро. На третьем месте оказался Райвис Дзинтарс (Национальное объединение), которому выплатили 5280,30 евро.
В число наиболее высокооплачиваемых депутатов также вошли Артурс Бутанс (Национальное объединение), получивший 5216,79 евро, и Линда Матисоне (Объединенный список) с вознаграждением 5216,55 евро.
Более 5000 евро в сентябре получили также Августс Бригманис (Союз зеленых и крестьян) - 5145,42 евро, Айва Виксна (Объединенный список) - 5089,29 евро и Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) - 5017,92 евро.
К отметке в 5000 евро приблизились Андрей Юдин (Новое Единство), получивший 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица и Агнесе Краста (обе - Новое Единство), которым выплатили по 4948,80 евро.
Более 4800 евро в сентябре получили также Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) - 4850,93 евро, Раймонд Бергманис (Объединенный список) - 4823,67 евро, а также Чеславс Батня и Юрис Вилюмс (оба - Объединенный список), которым выплатили по 4804,49 евро.
Как формируются зарплаты депутатов Сейма?
Депутаты Сейма получают вознаграждение за свою работу из государственного бюджета. Как и в случае с другими государственными должностными лицами, их оплата труда регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.
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Вознаграждение парламентариев ежегодно автоматически пересматривается с учетом изменений средней заработной платы и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительное вознаграждение за выполнение определенных обязанностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.
В 2026 году месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро до уплаты налогов.
Депутаты не получают дополнительных надбавок к зарплате за участие в заседаниях Сейма и комиссий, работу в делегациях или депутатских группах. Премии парламентариям также не выплачиваются. В то же время депутатам компенсируют расходы, связанные с выполнением парламентских обязанностей. Они могут получать компенсации за аренду жилья и транспортные расходы.
Система компенсаций устроена таким образом, чтобы депутаты, избранные от отдаленных регионов, находились в равных условиях, например, с парламентариями, проживающими в Риге.
Максимально допустимый размер компенсации зависит от места жительства депутата. Чем ближе парламентарий живет к Риге, тем меньшую компенсацию он может получить.