Франция снова охвачена протестами: сотни тысяч людей вышли на улицы, полиция применила водометы и слезоточивый газ

В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни, социального неравенства и политики правительства президента Эммануэля Макрона. По данным Министерства внутренних дел, в протестах приняли участие около 410 тысяч человек, тогда как профсоюз CGT оценивает число участников почти в 800 тысяч.