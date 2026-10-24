Франция снова охвачена протестами: сотни тысяч людей вышли на улицы, полиция применила водометы и слезоточивый газ
В субботу, 24 октября, Франция вновь столкнулась с масштабными протестами, которые собрали сотни тысяч человек. В Париже и других городах произошли столкновения с полицией, а власти были вынуждены принять беспрецедентные меры безопасности.
В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни, социального неравенства и политики правительства президента Эммануэля Макрона. По данным Министерства внутренних дел, в протестах приняли участие около 410 тысяч человек, тогда как профсоюз CGT оценивает число участников почти в 800 тысяч.
Только в Париже на улицы вышли 110 тысяч человек, по оценке полиции, или 250 тысяч, по подсчетам профсоюзов. Акции также состоялись в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте, Страсбурге и других городах.
Большинство демонстраций проходило мирно, однако в нескольких городах возникли столкновения. В Париже напряженность усилилась к завершению шествия, когда отдельные группы начали бросать в полицейских различные предметы. Силовики применили слезоточивый газ и водометы. Беспорядки также произошли в Марселе, Лионе и Нанте.
Опасаясь повторения погромов, власти мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. В Париже предприниматели забаррикадировали витрины магазинов, закрылись Лувр и музей Орсе, а движение на десятках станций метро было приостановлено.
Нынешний протестный кризис зародился еще 17 сентября, когда учащиеся одной из школ в пригороде Парижа Кретее выступили против нехватки преподавателей, переполненных классов и плохого состояния учебных заведений. Видео школьных протестов распространились в социальных сетях, после чего к акциям начали присоединяться подростки из других регионов.
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Постепенно требования расширились. К школьникам присоединились студенты, профсоюзы, представители различных профессий и участники движения желтых жилетов. Людей возмущают дороговизна жизни, растущие расходы на топливо и недостаточная государственная поддержка.
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Переломным моментом стало 17 октября, когда Францию охватили особенно масштабные выступления. Тогда на улицы вышли 550 тысяч человек, по данным властей, или около 800 тысяч, по оценке организаторов. В нескольких городах демонстрации сопровождались разгромом магазинов, поджогами и столкновениями с полицией. В Лиможе серьезно пострадало здание мэрии.
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Правительство, в свою очередь, делает ставку на усиление безопасности. В ряде городов власти ограничили проведение демонстраций, что вызвало критику профсоюзов и оппозиции.