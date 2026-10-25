В Гулбенском крае пересчитали безработных и выяснили, кто эти люди
Согласно данным Государственного агентства занятости, в Гулбенском крае в начале октября было зарегистрировано 433 безработных.
Из зарегистрированных в Гулбенском крае безработных женщин было 215, а мужчин — 218. Эти данные отражают официальную статистику на конкретную дату и позволяют оценить ситуацию на местном рынке труда с точки зрения как общего числа соискателей, так и гендерного распределения.
Длительно не работающих — 105 человек, предпенсионного возраста — 73. Такая структура подчеркивает наличие уязвимых групп, для которых поиск работы может быть особенно затруднен: длительная безработица снижает конкурентоспособность на рынке труда, а предпенсионный возраст часто сопряжен с ограниченными возможностями переквалификации и дискриминационными барьерами при трудоустройстве.
Больше всего безработных в возрасте от 55 до 60 лет и старше, а меньше всего — в возрасте от 15 до 19 лет. Это указывает на смещение безработицы в сторону старших возрастных категорий, тогда как среди молодежи показатели ниже, что может быть связано с продолжением обучения, участием в краткосрочных подработках или более высокой мобильностью и готовностью к переезду.
Большинство безработных имеют основное, общее среднее, а также профессиональное образование. Этот факт свидетельствует о том, что наличие базового или среднего уровня образования само по себе не гарантирует трудоустройство и может указывать на несоответствие между структурами спроса и предложения на местном рынке труда, а также на необходимость программ повышения квалификации и развития цифровых навыков. Ниже основного образования — у 11 безработных. Хотя таких людей относительно немного, им, как правило, требуется адресная поддержка и базовые образовательные программы, чтобы повысить шансы на трудоустройство и соответствовать минимальным требованиям работодателей.
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