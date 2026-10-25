В Гулбенском крае пересчитали безработных и выяснили, кто эти люди

Большинство безработных имеют основное, общее среднее, а также профессиональное образование. Этот факт свидетельствует о том, что наличие базового или среднего уровня образования само по себе не гарантирует трудоустройство и может указывать на несоответствие между структурами спроса и предложения на местном рынке труда, а также на необходимость программ повышения квалификации и развития цифровых навыков. Ниже основного образования — у 11 безработных. Хотя таких людей относительно немного, им, как правило, требуется адресная поддержка и базовые образовательные программы, чтобы повысить шансы на трудоустройство и соответствовать минимальным требованиям работодателей.