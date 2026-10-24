Угадайте город: назван худший железнодорожный вокзал Европы

Ни один немецкий вокзал не вошел в первую десятку. При этом половина из 30 последних позиций досталась Германии. В Дортмунде исследователи зафиксировали самую высокую долю опаздывающих поездов – 73,8%, а в Гамбурге самое продолжительное среднее ожидание – 24,8 минуты. Главный вокзал Берлина также заметно ухудшил результат: среднее ожидание достигло 20 минут.