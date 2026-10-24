Угадайте город: назван худший железнодорожный вокзал Европы
Шесть из десяти последних мест в рейтинге самых загруженных европейских железнодорожных вокзалов заняли станции Германии. Таковы результаты исследования European Railway Station Index 2026, опубликованного аналитическим центром Consumer Choice Center.
Исследователи составили рейтинг 60 самых загруженных железнодорожных вокзалов Европы по пассажиропотоку, учитывая задержки поездов, время ожидания, работу билетных касс, доступность для людей с инвалидностью, транспортные связи, магазины, рестораны и бесплатный беспроводной интернет.
Худший результат получил главный вокзал Бремена: 47 баллов и последнее, 60-е место. В нижнюю десятку вместе с Бременом попали также главные вокзалы Эссена, Штутгарта и Дортмунда, Восточный вокзал Мюнхена и берлинская станция Гезундбруннен. Компанию им составили станции Болоньи, Турина, римская Тибуртина и венская Майдлинг. Последняя получила предпоследнее место с 51,5 балла.
По оценке авторов исследования, Бремен проигрывает из-за ограниченного набора услуг и слабых показателей работы железнодорожного узла.
Ни один немецкий вокзал не вошел в первую десятку. При этом половина из 30 последних позиций досталась Германии. В Дортмунде исследователи зафиксировали самую высокую долю опаздывающих поездов – 73,8%, а в Гамбурге самое продолжительное среднее ожидание – 24,8 минуты. Главный вокзал Берлина также заметно ухудшил результат: среднее ожидание достигло 20 минут.
Лидером остался главный вокзал Цюриха, набравший 101 балл. Вторую позицию занял Северный вокзал Парижа, третью – центральный вокзал Амстердама. Следом расположился главный вокзал Вроцлава. Авторы отмечают, что швейцарские станции выигрывают благодаря надежности движения: в Цюрихе доля задерживающихся поездов составила лишь 4%.
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