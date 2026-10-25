Латвия - на втором месте в ЕС по росту цен на дизельное топливо за месяц

В сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года в трех странах ЕС цены выросли более чем на 40%: в Болгарии (+42,2%), Эстонии (+40,6%) и Литве (+40,2%). Еще в 12 странах ЕС рост превысил 30% – от 30,3% в Португалии до 37,5% в Чехии. Наименьшее повышение цен зарегистрировано в Венгрии (+6,9%). За ней со значительным отрывом следуют Ирландия (+17,7%) и Швеция (+19,9%).