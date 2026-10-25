Латвия - на втором месте в ЕС по росту цен на дизельное топливо за месяц
В Латвии дизельное топливо в сентябре 2026 года подорожало на 10,3% по сравнению с августом – это второй по величине рост среди стран Евросоюза. Более значительное повышение цен зафиксировано только в Швеции (+12,8%).
По данным Eurostat, в сентябре 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 31,4% по сравнению с сентябрем 2025 года. В июле годовой рост составлял 16,9%, а в августе – 23,8%.
В 26 странах ЕС годовой рост цен в сентябре оказался выше, чем в июле и августе 2026 года.
В сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года в трех странах ЕС цены выросли более чем на 40%: в Болгарии (+42,2%), Эстонии (+40,6%) и Литве (+40,2%). Еще в 12 странах ЕС рост превысил 30% – от 30,3% в Португалии до 37,5% в Чехии. Наименьшее повышение цен зарегистрировано в Венгрии (+6,9%). За ней со значительным отрывом следуют Ирландия (+17,7%) и Швеция (+19,9%).
В сентябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на дизельное топливо для потребителей в ЕС выросли на 5,9%, а на бензин – на 6,7%. В августе 2026 года дизельное топливо подорожало на 8,3%, а бензин – на 3,3% относительно июля.
С августа по сентябрь 2026 года цены на дизельное топливо выросли в 26 странах ЕС. Наибольший рост зарегистрирован в Швеции (+12,8%), Латвии (+10,3%) и Польше (+9,7%). Наименьший – в Испании (+2,4%), Хорватии (+2,5%) и Румынии (+3,0%).
Цены на бензин с августа по сентябрь 2026 года также выросли в 26 странах. Наибольшее повышение зафиксировано в Швеции (+13,8%), Польше (+9,7%) и Эстонии (+9,5%), а наименьшее – на Кипре (+3,8%), в Румынии (+4,2%) и Словении (+4,6%).
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что цены на топливо в Латвии приближаются к уровню, при котором многие автоводители принимают радикальное решение.