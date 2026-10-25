С чемоданами на войну: ряд стран рекомендовали своим гражданам не ездить во Францию
В соцсетях появилось видео, на котором две туристки с чемоданами оказались прямо в эпицентре беспорядков во Франции. На этом фоне несколько стран предостерегли своих граждан от поездок.
Франция рискует потерять часть туристов из-за волны протестов, которые в нескольких городах переросли в настоящие беспорядки. Только в Париже может быть отменено около 10% бронирований в отелях, сообщает Economx.
Как отмечается в материале, ситуацию в стране уже сложно назвать спокойной. В Министерстве внутренних дел Франции признали, что в отдельных крупных городах власти утратили контроль. А вечером 19 октября там впервые ввели ограничения на передвижение.
По словам президента профсоюза гостинично-ресторанного бизнеса UMIH региона Париж – Иль-де-Франс Франка Дельво, туристов отпугивают и видео с мест событий. В сети расходятся кадры, на которых крушат витрины дорогих бутиков и горят здания.
По данным издания The Telegraph, в связи с беспорядками задержали около 2700 человек. Более тысячи из них уже предстали перед судом.
Французская пресса пишет, что некоторые обвиняемые оправдывались довольно странно. Они уверяли, что не знали о том, что подобрать с земли одежду из разграбленных магазинов и забрать ее себе тоже считается кражей.
Таиланд и Малайзия посоветовали своим гражданам не ездить во Францию без крайней необходимости, а Китай призвал путешественников позаботиться о собственной безопасности, говорится в материале.
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Пострадала и культурная программа для путешественников. В понедельник Лувр заблокировали студенты художественных вузов, присоединившиеся к протестам, и эта акция привлекла внимание всего мира. В эти выходные Лувр, музей Орсе и музей Пикассо в Париже тоже не работают.