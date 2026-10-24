Дрон пролежал в лесу почти неделю? В Латвии раскрыли новые обстоятельства инцидента

В вооруженных силах подчеркнули, что развязанная Россией война против Украины и связанные с ней военные действия продолжают создавать риски для безопасности региона. Используемые Россией средства радиоэлектронной борьбы могут влиять на работу систем связи и навигации беспилотных летательных аппаратов. Поэтому нельзя исключать повторения подобных инцидентов, когда иностранные беспилотники приближаются к воздушному пространству Латвии или проникают в него.