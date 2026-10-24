6 дней спустя: в лесу Латвии нашли дрон, который военные искали еще 18 октября
В субботу, 24 октября, в Лиепнинской волости Алуксненского края обнаружен беспилотный летательный аппарат, который, возможно, упал еще 18 октября, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Государственная полиция сообщила, что в субботу утром поступила информация об обнаружении в лесу Лиепнинской волости обломков, предположительно принадлежащих беспилотному летательному аппарату. Прибыв на место происшествия и обследовав труднодоступный лесной участок, сотрудники полиции подтвердили эту информацию. В полиции отметили, что в настоящее время ответственные службы продолжают работу на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.
Министерство обороны сообщило, что найденный беспилотник является иностранным.
В НВС начата служебная проверка, в ходе которой будут оценены обстоятельства инцидента и принятые решения.
В НВС сообщили, что 18 октября поступила информация о звуке, похожем на взрыв, в Лиепнинской волости Алуксненского края. После получения сообщения от Государственной полиции военные приступили к углубленному анализу данных систем наблюдения за воздушным пространством. В ходе анализа была получена информация о возможном перемещении неопознанного объекта в воздушном пространстве Латвии.
На основании полученных данных НВС совместно с Государственной полицией начали поиски предполагаемого места падения объекта. Поисковые работы продолжались и 19 октября. Однако после двух дней поиски были прекращены, поскольку имевшейся на тот момент информации оказалось недостаточно, чтобы подтвердить факт падения объекта и определить его возможное местонахождение.
В НВС подчеркнули, что для выявления потенциальной угрозы с воздуха необходимо оценить данные нескольких систем наблюдения, а также совокупность тактических обстоятельств.
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"Информации, доступной на момент инцидента, было недостаточно, чтобы однозначно идентифицировать беспилотный летательный аппарат и подтвердить возможную угрозу. Таким образом, установленные критерии для распространения предупреждения через систему сотового вещания не были выполнены", - пояснили в армии.
В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал, гражданской инфраструктуре ущерб не нанесен. В НВС заверили, что дальнейшей угрозы безопасности населения в связи с этим происшествием не выявлено.
В вооруженных силах подчеркнули, что развязанная Россией война против Украины и связанные с ней военные действия продолжают создавать риски для безопасности региона. Используемые Россией средства радиоэлектронной борьбы могут влиять на работу систем связи и навигации беспилотных летательных аппаратов. Поэтому нельзя исключать повторения подобных инцидентов, когда иностранные беспилотники приближаются к воздушному пространству Латвии или проникают в него.
В НВС отметили, что продолжают наблюдение за воздушным пространством Латвии и сотрудничество с ответственными государственными учреждениями, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы и соответствующим образом реагировать на них.