6 дней неизвестности: в лесу Латвии нашли иностранный дрон, падение которого ранее не подтвердилось
Фото: LETA
Беспилотник упал еще 18 октября? В Латвии начата проверка действий военных (иллюстративное фото).
В Латвии
Дополнена:Сегодня 20:48

6 дней неизвестности: в лесу Латвии нашли иностранный дрон, падение которого ранее не подтвердилось

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Шесть дней назад жители Лиепнинской волости Алуксненского края услышали звук, похожий на взрыв, но поиски предполагаемого беспилотника тогда не дали результатов. Теперь в лесу обнаружены обломки иностранного дрона, а Национальные вооруженные силы (НВС) начали служебную проверку. Полиция возбудила уголовный процесс по статье о преступлениях против государства.

Государственная полиция сообщает, что в субботу утром получила информацию о возможных обломках беспилотника, обнаруженных в лесу Лиепнинской волости. Прибыв на место происшествия и обследовав труднодоступный лесной участок, полицейские подтвердили эту информацию.

В субботу вечером Государственная полиция завершила работу на месте происшествия, однако следственные действия будут продолжены. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по главе 10 Уголовного закона "Преступления против государства". Правоохранители поблагодарили местного жителя за ответственное поведение и незамедлительное сообщение в полицию.

НВС сообщают, что военнослужащие роты по обезвреживанию взрывоопасных предметов 54-го батальона боевого обеспечения 2-й Видземской бригады Земессардзе завершили вывоз обломков обнаруженного беспилотника, тем самым закончив работу на месте происшествия. НВС продолжают сотрудничество с Государственной полицией и другими ответственными службами для выяснения обстоятельств случившегося.

Министерство обороны (МО) сообщает, что обнаруженный беспилотник является иностранным. В НВС начата служебная проверка, чтобы оценить обстоятельства инцидента и принятые решения.

Почему беспилотник не обнаружили раньше?

НВС сообщают, что 18 октября поступила информация о звуке, напоминающем взрыв, в Лиепнинской волости Алуксненского края. После получения сообщения от Государственной полиции НВС начали углубленный анализ данных систем наблюдения за воздушным пространством, в ходе которого была получена информация о возможном перемещении неопознанного объекта в воздушном пространстве Латвии.

На основании полученных данных НВС совместно с Государственной полицией начали поиски возможного места падения объекта. Поисковые работы продолжались и 19 октября. Однако после двух дней поисков их прекратили, поскольку имевшейся на тот момент информации было недостаточно, чтобы подтвердить факт падения объекта и определить его возможное местонахождение.

НВС подчеркивают, что для выявления возможной угрозы с воздуха необходимо оценить данные нескольких систем наблюдения и совокупность тактических обстоятельств.

"Информации, доступной в момент инцидента, было недостаточно, чтобы однозначно идентифицировать беспилотный летательный аппарат и подтвердить возможную угрозу. Таким образом, установленные критерии для рассылки предупреждения через систему сотового оповещения не были выполнены", - пояснили в армии.

В результате инцидента мирные жители не пострадали, ущерб гражданской инфраструктуре не причинен. Дальнейшей угрозы безопасности населения в связи с этим происшествием не выявлено, заверяют НВС.

Ответственный за здания и обслуживаемые территории Лиепнинской волости Эдуард Войлакс сообщил агентству LETA, что знал о взрыве, поскольку о нем рассказали местные жители. По его словам, беспилотник упал в лесу, принадлежащем государству.

Министр внутренних дел Янис Домбрава в соцсети X высоко оценил работу полиции, отметив, что правоохранители отлично справились с поисками беспилотника, в том числе продолжая принимать во внимание информацию, поступавшую от жителей. Он призвал людей и впредь сохранять бдительность и сообщать службам полезные сведения.

В НВС не исключают повторения подобных инцидентов

В Национальных вооруженных силах подчеркивают, что развязанная Россией война против Украины и связанные с ней военные действия продолжают создавать риски безопасности в регионе.

Используемые Россией средства радиоэлектронной борьбы могут влиять на работу систем связи и навигации беспилотных летательных аппаратов. Поэтому нельзя исключать повторения подобных инцидентов, когда иностранные беспилотники приближаются к воздушному пространству Латвии или вторгаются в него.

НВС подчеркивают, что продолжают наблюдение за воздушным пространством Латвии и сотрудничество с ответственными государственными учреждениями, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы и соответствующим образом реагировать на них.

Что сообщалось ранее?

19 октября агентство LETA сообщало, что Национальные вооруженные силы не получили подтверждения появившейся информации о предполагаемом падении иностранного беспилотника в Алуксненском крае.

В социальных сетях НВС тогда сообщили, что проверили информацию и видеозапись, полученные 18 октября, о возможном падении и взрыве иностранного беспилотного летательного аппарата в Алуксненском крае. После анализа данных радиолокационных систем и обследования территории, где мог упасть неопознанный объект, информация об инциденте не подтвердилась.

Председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс рассказал агентству LETA, что утром 19 октября получил сообщения о шуме, который 18 октября слышали в приграничной зоне Лиепнинской волости.

19 октября специалисты отправились обследовать территорию, однако на тот момент руководитель самоуправления еще не получил информации о результатах проверки.

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