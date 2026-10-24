6 дней неизвестности: в лесу Латвии нашли иностранный дрон, падение которого ранее не подтвердилось

На основании полученных данных НВС совместно с Государственной полицией начали поиски возможного места падения объекта. Поисковые работы продолжались и 19 октября. Однако после двух дней поисков их прекратили, поскольку имевшейся на тот момент информации было недостаточно, чтобы подтвердить факт падения объекта и определить его возможное местонахождение.