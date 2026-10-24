6 дней неизвестности: в лесу Латвии нашли иностранный дрон, падение которого ранее не подтвердилось
Шесть дней назад жители Лиепнинской волости Алуксненского края услышали звук, похожий на взрыв, но поиски предполагаемого беспилотника тогда не дали результатов. Теперь в лесу обнаружены обломки иностранного дрона, а Национальные вооруженные силы (НВС) начали служебную проверку. Полиция возбудила уголовный процесс по статье о преступлениях против государства.
Государственная полиция сообщает, что в субботу утром получила информацию о возможных обломках беспилотника, обнаруженных в лесу Лиепнинской волости. Прибыв на место происшествия и обследовав труднодоступный лесной участок, полицейские подтвердили эту информацию.
В субботу вечером Государственная полиция завершила работу на месте происшествия, однако следственные действия будут продолжены. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по главе 10 Уголовного закона "Преступления против государства". Правоохранители поблагодарили местного жителя за ответственное поведение и незамедлительное сообщение в полицию.
НВС сообщают, что военнослужащие роты по обезвреживанию взрывоопасных предметов 54-го батальона боевого обеспечения 2-й Видземской бригады Земессардзе завершили вывоз обломков обнаруженного беспилотника, тем самым закончив работу на месте происшествия. НВС продолжают сотрудничество с Государственной полицией и другими ответственными службами для выяснения обстоятельств случившегося.
Министерство обороны (МО) сообщает, что обнаруженный беспилотник является иностранным. В НВС начата служебная проверка, чтобы оценить обстоятельства инцидента и принятые решения.
Почему беспилотник не обнаружили раньше?
НВС сообщают, что 18 октября поступила информация о звуке, напоминающем взрыв, в Лиепнинской волости Алуксненского края. После получения сообщения от Государственной полиции НВС начали углубленный анализ данных систем наблюдения за воздушным пространством, в ходе которого была получена информация о возможном перемещении неопознанного объекта в воздушном пространстве Латвии.
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На основании полученных данных НВС совместно с Государственной полицией начали поиски возможного места падения объекта. Поисковые работы продолжались и 19 октября. Однако после двух дней поисков их прекратили, поскольку имевшейся на тот момент информации было недостаточно, чтобы подтвердить факт падения объекта и определить его возможное местонахождение.
НВС подчеркивают, что для выявления возможной угрозы с воздуха необходимо оценить данные нескольких систем наблюдения и совокупность тактических обстоятельств.
"Информации, доступной в момент инцидента, было недостаточно, чтобы однозначно идентифицировать беспилотный летательный аппарат и подтвердить возможную угрозу. Таким образом, установленные критерии для рассылки предупреждения через систему сотового оповещения не были выполнены", - пояснили в армии.
В результате инцидента мирные жители не пострадали, ущерб гражданской инфраструктуре не причинен. Дальнейшей угрозы безопасности населения в связи с этим происшествием не выявлено, заверяют НВС.
Ответственный за здания и обслуживаемые территории Лиепнинской волости Эдуард Войлакс сообщил агентству LETA, что знал о взрыве, поскольку о нем рассказали местные жители. По его словам, беспилотник упал в лесу, принадлежащем государству.
Министр внутренних дел Янис Домбрава в соцсети X высоко оценил работу полиции, отметив, что правоохранители отлично справились с поисками беспилотника, в том числе продолжая принимать во внимание информацию, поступавшую от жителей. Он призвал людей и впредь сохранять бдительность и сообщать службам полезные сведения.
В НВС не исключают повторения подобных инцидентов
В Национальных вооруженных силах подчеркивают, что развязанная Россией война против Украины и связанные с ней военные действия продолжают создавать риски безопасности в регионе.
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Используемые Россией средства радиоэлектронной борьбы могут влиять на работу систем связи и навигации беспилотных летательных аппаратов. Поэтому нельзя исключать повторения подобных инцидентов, когда иностранные беспилотники приближаются к воздушному пространству Латвии или вторгаются в него.
НВС подчеркивают, что продолжают наблюдение за воздушным пространством Латвии и сотрудничество с ответственными государственными учреждениями, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы и соответствующим образом реагировать на них.
Что сообщалось ранее?
19 октября агентство LETA сообщало, что Национальные вооруженные силы не получили подтверждения появившейся информации о предполагаемом падении иностранного беспилотника в Алуксненском крае.
В социальных сетях НВС тогда сообщили, что проверили информацию и видеозапись, полученные 18 октября, о возможном падении и взрыве иностранного беспилотного летательного аппарата в Алуксненском крае. После анализа данных радиолокационных систем и обследования территории, где мог упасть неопознанный объект, информация об инциденте не подтвердилась.
Председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс рассказал агентству LETA, что утром 19 октября получил сообщения о шуме, который 18 октября слышали в приграничной зоне Лиепнинской волости.
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19 октября специалисты отправились обследовать территорию, однако на тот момент руководитель самоуправления еще не получил информации о результатах проверки.