Ветер до 20 м/с и новая волна дождей: какой будет погода в Латвии в воскресенье

В течение дня будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-восточный и южный ветер. С середины дня в западных и центральных районах он усилится, а на морском побережье порывы могут достигать 20 метров в секунду. Местами облака рассеются, и воздух прогреется до +10...+13 градусов.