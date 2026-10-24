Ветер до 20 м/с и новая волна дождей: какой будет погода в Латвии в воскресенье
Воскресенье, 25 октября, принесет Латвии переменчивую погоду: пока одни районы будут заливать дожди, в других ненадолго выглянет солнце. Однако главным испытанием станет усиливающийся ветер, порывы которого на морском побережье могут достигать 20 метров в секунду.
В ночь на воскресенье в восточных районах Латвии ожидаются дожди, однако местами, преимущественно в Курземе, небо прояснится. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и южный ветер. В отдельных районах на востоке страны образуются туман и дымка. Температура воздуха опустится до +4...+9 градусов.
В Риге ночь будет облачной, но без осадков. Ожидается слабый юго-восточный и южный ветер, а температура воздуха составит +6...+8 градусов.
В воскресенье дожди продолжатся преимущественно в восточных районах Латвии. Однако к вечеру с запада к стране приблизится новая зона осадков, которая принесет дожди и в Курземе. Утром местами сохранится туман.
В течение дня будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-восточный и южный ветер. С середины дня в западных и центральных районах он усилится, а на морском побережье порывы могут достигать 20 метров в секунду. Местами облака рассеются, и воздух прогреется до +10...+13 градусов.
В Риге воскресенье обещает быть преимущественно пасмурным, однако дождей не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и южный ветер, порывы которого во второй половине дня достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +10...+12 градусов.