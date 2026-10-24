Говядина в Латвии дорожает быстрее, чем в Европе: что происходит с ценами на мясо

Однако небольшое летнее снижение не меняет общей картины. За период с сентября 2025 года по август 2026 года средняя цена говядины в Латвии выросла на 21,6% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Для сравнения, в среднем по Европейскому союзу рост составил 13,6%. При этом латвийские закупочные цены по-прежнему заметно ниже европейских. Так, в августе за 100 килограммов коровьей туши в Латвии в среднем платили 460,74 евро, тогда как в ЕС - 542,61 евро. Разница составила 15,1%.