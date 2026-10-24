Говядина в Латвии дорожает быстрее, чем в Европе: что происходит с ценами на мясо
Несмотря на небольшое снижение цен в конце лета, говядина в Латвии за последний год заметно подорожала. Причем рост оказался значительно сильнее, чем в среднем по Европе. Одновременно латвийские хозяйства стали производить меньше мяса, а Европейский союз все активнее закупает его за рубежом.
В августе 2026 года закупочные цены на коровьи туши в Латвии снизились на 5% по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные Департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия.
Однако небольшое летнее снижение не меняет общей картины. За период с сентября 2025 года по август 2026 года средняя цена говядины в Латвии выросла на 21,6% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Для сравнения, в среднем по Европейскому союзу рост составил 13,6%. При этом латвийские закупочные цены по-прежнему заметно ниже европейских. Так, в августе за 100 килограммов коровьей туши в Латвии в среднем платили 460,74 евро, тогда как в ЕС - 542,61 евро. Разница составила 15,1%.
Похожая ситуация наблюдается и в других категориях. Средняя закупочная цена туши быка в Латвии составляла 599,35 евро за 100 килограммов, что на 5,7% ниже среднеевропейского уровня в 635,91 евро.
Еще заметнее разница в стоимости мяса телок. В Латвии за 100 килограммов туши платили в среднем 562,52 евро, а в Евросоюзе - 671,80 евро. Таким образом, латвийская цена была ниже на 16,3%.
В Латвии стали производить значительно меньше говядины
На фоне изменения цен сокращается и производство мяса. Причем в Латвии этот процесс идет значительно быстрее, чем в среднем по Европе.
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По данным Министерства земледелия, за первое полугодие 2026 года производство говядины в Латвии сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по Евросоюзу снижение составило всего 1,9%.
Впрочем, ситуация в европейских странах сильно различается. На Мальте и в Румынии производство говядины сократилось на 10,6%, в Польше - на 9,8%, а в Хорватии - на 9%.
Есть и страны, где производство, напротив, растет. Например, в Греции зафиксирован рост на 7,2%, в Венгрии - на 7,1%, а в Нидерландах - на 5,7%.
Европа продает меньше мяса за границу, но закупает все больше
За первые пять месяцев 2026 года Евросоюз экспортировал 347 тысяч тонн живого крупного рогатого скота и говядины. Это на 7,1% меньше, чем за тот же период 2025 года.
Особенно заметно сократились поставки в Израиль - на 14,9%, Великобританию - на 14,3% и Гану - на 9,1%. Зато Турция стала закупать значительно больше европейской продукции: экспорт в эту страну вырос сразу на 39,9%. Увеличились и поставки в Норвегию.
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В то же время импорт говядины и живого скота в Евросоюз, напротив, резко увеличился. За январь-май он достиг 193 тысяч тонн, что на 23% больше прошлогоднего показателя.
Особенно сильно выросли закупки в Бразилии - сразу на 62,3%. Поставки из Новой Зеландии увеличились на 33,2%, из Великобритании - на 10,5%, из Уругвая - на 9,3%, из Аргентины - на 6,7%, а из США - на 1,7%. При этом импорт из Канады сократился на 8,2%, а из Австралии - на 2,5%.
Таким образом, европейский рынок говядины переживает перемены: собственное производство сокращается, экспорт снижается, а закупки за пределами ЕС растут. Для Латвии ситуация особенно примечательна: несмотря на более низкие закупочные цены по сравнению с другими странами ЕС, за последний год говядина здесь дорожала значительно быстрее среднеевропейских темпов.