После исключения России из Европейского вещательного союза в связи с российским вторжением в Украину российские власти решили провести так называемое возрожденное "Интервидение" как альтернативу "Евровидению". Первый конкурс в новом формате прошел в сентябре 2025 года с участием исполнителей из более 20 стран, в том числе входящих в БРИКС. Россию представлял Ярослав Дронов (Shaman), который фактически выступал вне конкурса. Победу одержал исполнитель из Вьетнама Нгуен Дык Фук, получив главный трофей и денежный приз в размере 30 миллионов рублей (около 360 тысяч долларов).