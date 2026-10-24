"Интервидения" не будет: российский ответ "Евровидению" отменили
Музыкальный конкурс "Интервидение", который планировалось провести в Саудовской Аравии, в 2026 году не состоится. Об этом сообщили российские СМИ.
В силу комплекса обстоятельств провести в Саудовской Аравии конкурс пока не представляется возможным, сообщили СМИ, отметив, что конкурс может пройти в 2027 году.
Официальной информации от организаторов нет, о каком комплексе обстоятельств идет речь, не сообщается. Российские СМИ предполагают, что имеется в виду обострение ситуации на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия регулярно подвергается ударам поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.
"Интервидение" - название конкурса, существовавшего в советские времена под эгидой просоветской Международной организации телевидения и радиовещания. Конкурсы проводились в 1960-80 годы как правило в находящихся в составе советского блока странах Центральной и Восточной Европы, участвовали в них главным образом представители стран-сателлитов СССР.
После исключения России из Европейского вещательного союза в связи с российским вторжением в Украину российские власти решили провести так называемое возрожденное "Интервидение" как альтернативу "Евровидению". Первый конкурс в новом формате прошел в сентябре 2025 года с участием исполнителей из более 20 стран, в том числе входящих в БРИКС. Россию представлял Ярослав Дронов (Shaman), который фактически выступал вне конкурса. Победу одержал исполнитель из Вьетнама Нгуен Дык Фук, получив главный трофей и денежный приз в размере 30 миллионов рублей (около 360 тысяч долларов).
Российские власти позиционировали "Интервидение" как праздник "традиционных ценностей" - в противовес "Евровидению", обвиняемому ими в так называемой пропаганде ЛГБТ.
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