От советского парома до плавучего дворца: как татарское судно "Миссисипи" превратилось в главный символ рижской Даугавы

В том же интервью Вячеслав Зубков поделился подробностями, которые позволяют лучше понять, почему он так серьезно взялся за реконструкцию старого судна. Его семья была тесно связана с морем на протяжении нескольких поколений. Прадед служил капитаном подводной лодки, дед 35 лет работал капитаном на танкерах, а отец был старшим механиком танкера. Сам Вячеслав тоже выбрал профессию моряка и получил специальность старшего механика. При этом увлечение театром он не оставил. Собственный корабль позволил ему объединить две совершенно разные сферы - судоходство и искусство.