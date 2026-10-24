От советского парома до плавучего дворца: как татарское судно "Миссисипи" превратилось в главный символ рижской Даугавы
Его белые палубы и огромное колесо уже больше четверти века привлекают внимание прохожих на берегу Даугавы. Рижский "Миссисипи" выглядит как пароход из американских фильмов, но за необычной внешностью скрывается совсем другая история.
Американский пароход, построенный в Советском Союзе
Пожалуй, самая узнаваемая деталь "Миссисипи" - большое колесо, благодаря которому корабль напоминает старинные речные пароходы. Именно такие суда в XIX веке курсировали по американской реке Миссисипи, перевозя пассажиров, товары и почту между городами. Их характерными особенностями были широкие корпуса с небольшой осадкой, высокие надстройки и гребные колеса, расположенные по бокам или на корме.
В свое время американские пароходы считались настоящими плавучими дворцами. На некоторых из них размещались роскошные пассажирские салоны, рестораны и даже помещения для азартных игр. Эта эпоха нашла отражение в произведениях Марка Твена, который и сам в молодости работал лоцманом на Миссисипи.
Однако рижский корабль никогда не был настоящим американским пароходом. Более того, первоначально он вообще не предназначался для туристических прогулок.
Согласно данным специализированного судового реестра FleetPhoto, "Миссисипи" построили в 1987 году на Чистопольском судоремонтном заводе в Татарской АССР, на территории нынешнего Татарстана. Судно относилось к проекту Д-057 - семейству небольших самоходных паромов, предназначенных для перевозки пассажиров, автомобилей, гужевого транспорта и даже скота. Грузоподъемность таких паромов составляла 60 тонн. Вместо привычного для старинных пароходов гребного колеса первоначальная конструкция предусматривала водометный движитель. Поэтому узнаваемая американская внешность появилась у судна уже после его постройки.
В Риге он появился больше 25 лет назад
В начале 2000-х речные прогулки уже были популярным развлечением в латвийской столице. В теплое время года у набережной собирались пассажиры, желающие посмотреть на город с воды, а кораблики отправлялись в сторону Межапарка, Рижского залива или просто совершали небольшие экскурсии по Даугаве.
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В архиве агентства LETA сохранилось сообщение от 3 мая 2001 года. В нем говорилось, что сезон речных прогулок в Риге уже открыли три судна: Liepāja, Jelgava и плавучий ресторан Misisipi. Все три начали работать 1 мая, а спустя несколько дней к ним должны были присоединиться еще два пассажирских кораблика.
Еще более подробную картину можно найти в публикации Latvijas Vēstnesis от 10 мая 2002 года. Тогда по Даугаве курсировали шесть пассажирских судов: Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Maskava, Misuri и Misisipi.
У каждого был свой маршрут. Некоторые отправлялись в сторону Межапарка, другие возили пассажиров по центральной части Даугавы или предлагали более продолжительные вечерние прогулки. "Миссисипи" уже тогда отличался от остальных: он работал как плавучий ресторан и совершал часовые экскурсии исключительно по реке. Его причал находился на набережной 11 Ноября, возле Каменного моста.
К концу десятилетия корабль постепенно стал больше ориентироваться на частные мероприятия. В мае 2009 года газета Diena писала, что плавучий ресторан "Миссисипи" преимущественно обслуживает банкеты, хотя в определенные часы продолжает выполнять обычные прогулочные рейсы.
Любопытно, что происходило это в разгар экономического кризиса. Тогда владельцы речных судов жаловались на снижение спроса и были вынуждены уменьшать цены. Если годом ранее прогулка на кораблике обычно стоила 4-5 латов, то летом 2009 года средняя стоимость часовой экскурсии снизилась до трех латов.
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Новое название и реконструкция за сотни тысяч евро
К 2014 году корабль пережил серьезную реконструкцию и получил новое имя - Rīgas Pērle, или Рижская жемчужина. При реконструкции постарались сохранить характерный облик корабля, но техническое оснащение и внутренние помещения существенно изменились. Из обычного прогулочного судна с рестораном его решили превратить в полноценную площадку для ужинов, концертов и различных торжеств.
В июне 2016 года на набережной 11 Ноября торжественно открыли новый причал Rīgas Pērle, а вместе с ним представили обновленный формат работы ресторана. Масштаб проекта был немаленьким. По словам тогдашнего владельца корабля Вячеслава Зубкова, в реконструкцию судна вложили около 200 тысяч евро, а строительство и оборудование причала обошлось еще примерно в 20 тысяч.
Общая площадь корабля-ресторана составляла 330 квадратных метров. Из них 180 квадратных метров приходились на открытую палубу, а остальные 150 занимал закрытый ресторанный зал. Ширина судна достигала восьми метров, что делало его одним из самых просторных речных кораблей в Риге.
В теплое время года здесь могли принимать до 180 гостей, а зимой в закрытом ресторане одновременно размещались более 60 человек. Основу меню составляли блюда средиземноморской кухни, а вечера сопровождались живой музыкой.
Одним из главных новшеств стало утепление внутренних помещений. Благодаря этому ресторан смог работать не только летом, но и в холодное время года. Для Риги, где сезон речных прогулок традиционно ограничен несколькими теплыми месяцами, такой формат был необычным.
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Открытие нового причала превратилось в светское мероприятие. Среди гостей были певицы Саманта Тина, Лиене Грейфане и Jenny May, телеведущий Арманд Симсонс и другие известные личности. А итальянский певец и шоумен Роберто Мелони устроил для приглашенных музыкально-кулинарное представление.
Театр посреди Даугавы: как на корабле выступал Яков Рафальсон
В сентябре 2017 года издание Latvijas Avīze рассказало, что на борту Rīgas Pērle регулярно выступает актер Яков Рафальсон. Здесь он читал литературные произведения, рассказывал театральные истории и общался с публикой. Причем зрители могли не просто наблюдать за выступлением, но и задавать артисту вопросы.
За этой затеей стояла личная история владельца корабля. Оказалось, что Вячеслав Зубков был учеником Рафальсона еще в Рижской классической гимназии, где посещал театральную студию. В юности он увлекался сценой и играл главные роли в школьных постановках. Спустя много лет бывший ученик вновь встретил своего преподавателя и предложил ему выступать на собственном корабле.
На Rīgas Pērle проходили не только литературные вечера. Здесь показывали спектакль Sauc, un es nākšu! с участием Якова Рафальсона, Гунты Виркавы и Аиды Озолини. В другие дни для посетителей играли саксофонист или пианист.
В те годы корабль совершал и более продолжительные поездки. В интервью 2017 года Зубков рассказывал о маршруте от Вантового моста до острова Доле и обратно, во время которого пассажиры могли увидеть не только центральную Ригу, но и Кенгарагс, старые постройки вдоль реки и природные пейзажи.
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Моряк в четвертом поколении и мебель из Гамбурга
В том же интервью Вячеслав Зубков поделился подробностями, которые позволяют лучше понять, почему он так серьезно взялся за реконструкцию старого судна. Его семья была тесно связана с морем на протяжении нескольких поколений. Прадед служил капитаном подводной лодки, дед 35 лет работал капитаном на танкерах, а отец был старшим механиком танкера. Сам Вячеслав тоже выбрал профессию моряка и получил специальность старшего механика. При этом увлечение театром он не оставил. Собственный корабль позволил ему объединить две совершенно разные сферы - судоходство и искусство.
Зубков рассказывал, что лично разработал план переустройства корабля. После реконструкции от прежнего интерьера практически ничего не осталось, а многие предметы обстановки он приобретал в Гамбурге, поскольку там это обходилось дешевле.
Особое внимание владелец уделял удобству и безопасности гостей. По его словам, судно оборудовали так, чтобы на борт могли попасть посетители в инвалидных колясках. Также там появился дефибриллятор - прибор для экстренной помощи при некоторых опасных нарушениях сердечного ритма.
Для самого Зубкова все это было не просто бизнесом. В интервью он называл собственный корабль мечтой всей жизни, а создание ресторана на воде - ее осуществлением.
Возвращение "Миссисипи" и новая жизнь в 2026 году
Название Rīgas Pērle сохранялось за кораблем еще много лет. Фотографии судна под этим именем встречаются в архивах вплоть до 2023 года. Позднее ему вернули прежнее название "Миссисипи", под которым его привыкли знать жители Риги.
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В 2025 году корабль прошел очередную модернизацию. А летом 2026 года, как сообщило 4 июля издание CityRiga, после 12-летнего перерыва он вернулся к регулярным прогулочным рейсам по Даугаве. Модернизированное судно теперь рассчитано на 206 пассажиров. Оператор представляет его как самый большой и широкий пассажирский прогулочный корабль Риги.
У него сохранились две палубы, но оформление заметно изменилось. Верхнюю открытую палубу обустроили в тропическом стиле, с просторными зонами отдыха и возможностью свободно обходить ее, наблюдая за панорамой города. На нижнем уровне находится закрытый салон с большими окнами и интерьером в морской тематике.
После модернизации корабль также получил современные двигатели, системы отопления и кондиционирования, новое световое и звуковое оборудование. В июле 2026 года на борту уже работал коктейль-бар, а оператор сообщал о планах открыть полноценную кухню.
Регулярный экскурсионный маршрут рассчитан примерно на час. Он начинается у причала на набережной 11 Ноября возле Вантового моста. Во время прогулки пассажиры видят Старую Ригу, Рижский замок, Национальную библиотеку, телебашню на Закюсале, Луцавсалу и промышленную застройку Андрейсалы. Навигационный сезон 2026 года продолжался с 8 июня до 15 октября.