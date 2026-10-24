ООН обеспокоена из-за репрессий, которым в Латвии подвергают одну общественную организацию
Фото: Shutterstock
Латвии досталось от ООН.
В мире

ООН обеспокоена из-за репрессий, которым в Латвии подвергают одну общественную организацию

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Андреа Боланьос-Варгас выразила обеспокоенность давлением на латвийское общество "Хочу помочь беженцам" и призвала власти обеспечить ему возможность работать без угроз и репрессий.

Андреа Боланьос-Варгас выразила обеспокоенность "повторяющимися угрозами, приостановкой финансирования и публичными заявлениями должностных лиц, направленными на воспрепятствование работе общества «Хочу помочь беженцам» (Gribu palīdzēt bēgļiem)".

"Вызывает серьезную тревогу то, что организация, главная цель которой – содействовать соблюдению прав человека, защищать и отстаивать их, сталкивается со значительными репрессиями, которые в конечном итоге мешают ее работе", – подчеркивает Боланьос-Варгас в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Специальный докладчик также призывает латвийские учреждения обеспечить организациям гражданского общества, таким как "Хочу помочь беженцам", возможность вести свою законную правозащитную деятельность в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий и без каких-либо ограничений.

Докладчик также отмечает значительный вклад общества "Хочу помочь беженцам" в поддержку украинских и других беженцев в Латвии.

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