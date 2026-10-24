ООН обеспокоена из-за репрессий, которым в Латвии подвергают одну общественную организацию
Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Андреа Боланьос-Варгас выразила обеспокоенность давлением на латвийское общество "Хочу помочь беженцам" и призвала власти обеспечить ему возможность работать без угроз и репрессий.
Андреа Боланьос-Варгас выразила обеспокоенность "повторяющимися угрозами, приостановкой финансирования и публичными заявлениями должностных лиц, направленными на воспрепятствование работе общества «Хочу помочь беженцам» (Gribu palīdzēt bēgļiem)".
"Вызывает серьезную тревогу то, что организация, главная цель которой – содействовать соблюдению прав человека, защищать и отстаивать их, сталкивается со значительными репрессиями, которые в конечном итоге мешают ее работе", – подчеркивает Боланьос-Варгас в заявлении, опубликованном в соцсетях.
🇱🇻 #Latvia I received concerning news that the Latvian organisation Gribu palīdzēt bēgļiem (GPB, "I Want to Help Refugees"), has been subjected to repeated threats, funding suspensions and public statements by officials aimed at hindering their efforts. GPB was established in 2015 and has been an UNHCR implementing partner since 2021. Its primary mission is to provide support to beneficiaries of international protection in Latvia. Since the 2022 invasion of Ukraine, a significant part of their work has been providing multilateral support to refugees from Ukraine in Latvia. Additionally, GPB has invested significant effort into monitoring the situation on the Latvia-Belarus border, notably regarding pushbacks and other legal violations. It is deeply concerning that such organisation, which main objective is to promote, protect and defend human rights, endures severe reprisals ultimately obstructing their efforts. I call on the authorities in Latvia to ensure that civil society organisations, such as Gribu palīdzēt bēgļiem, can carry out their legitimate human rights work in a safe environment, without fear of reprisals and free of all restrictions. @LatviaUN_Geneva @UN_SPExperts— Andrea Bolaños Vargas (@AndreaBV_SR_HRD) October 16, 2026
Специальный докладчик также призывает латвийские учреждения обеспечить организациям гражданского общества, таким как "Хочу помочь беженцам", возможность вести свою законную правозащитную деятельность в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий и без каких-либо ограничений.
Докладчик также отмечает значительный вклад общества "Хочу помочь беженцам" в поддержку украинских и других беженцев в Латвии.