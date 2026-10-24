В Латвии внедрят атомные часы. Зачем мобильной связи понадобилась технология за 110 000 евро?
Фото: Otkrito
Атомные часы должны помочь мобильной сети сохранить точную синхронизацию даже в случае перебоев или полного исчезновения сигнала GPS (иллюстративное фото).
В Латвии

В Латвии внедрят атомные часы. Зачем мобильной связи понадобилась технология за 110 000 евро?

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Латвии готовятся внедрить необычную технологию, которая поможет мобильной связи работать даже при серьезных перебоях с сигналом GPS. Оператор Bite Latvija планирует установить атомные часы, способные обеспечивать точную синхронизацию сети на протяжении десятков дней без спутникового сигнала.

Оператор мобильной связи Bite Latvija планирует в первой половине 2027 года внедрить в своей сети атомные часы, которые позволят сохранять точную синхронизацию мобильной сети даже в случае помех или потери сигнала GPS.

В Bite Latvija отметили, что в ответ на перебои с сигналом GPS в Балтийском регионе компания Bite Lietuva приобрела атомные часы стоимостью более 110 000 евро. Устройство позволит поддерживать точную синхронизацию мобильной сети даже при нарушении или полном исчезновении сигнала GPS.

При этом в компании пояснили, что атомные часы не устраняют помехи GPS. Их задача - обеспечивать независимый и точный источник времени в ситуациях, когда сигнал времени, передаваемый через GPS, недоступен или ненадежен. Это позволяет в течение необходимого времени сохранять синхронизацию базовых станций и, следовательно, стабильную работу мобильной сети.

Bite Lietuva и Bite Latvija входят в группу Bite, поэтому компании обеих стран используют общий технологический опыт и знания группы для развития сетей и повышения их устойчивости. Внедрить атомные часы в сети Bite Latvija планируется в первой половине 2027 года.

В компании подчеркнули, что для работы мобильной сети необходима точная синхронизация базовых станций между собой. Обычно для получения точного времени используется сигнал спутников GPS, однако в ситуациях, когда он недоступен или ненадежен, требуется альтернативный источник точного времени, позволяющий сохранить синхронизацию сети.

Именно с этой целью Bite Lietuva нынешней осенью приобрела атомные часы. При полном исчезновении сигнала GPS выбранное устройство способно сохранять точность времени как минимум в течение 40 дней с отклонением не более 100 наносекунд. В обычных условиях такую точность можно поддерживать до 60 дней.

Руководитель департамента радиосети Bite Latvija Александр Беляев подчеркнул, что устойчивость инфраструктуры связи сегодня является важнейшим вопросом безопасности. Помехи GPS и другие гибридные угрозы показывают, что устойчивость критической инфраструктуры нельзя рассматривать исключительно в пределах границ отдельного государства.

По его словам, опыт литовских коллег позволит внедрить это решение с использованием уже проверенных на практике знаний. Поэтому в первой половине 2027 года Bite Latvija планирует установить атомные часы и в своей сети.

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