В Латвии внедрят атомные часы. Зачем мобильной связи понадобилась технология за 110 000 евро?

При этом в компании пояснили, что атомные часы не устраняют помехи GPS. Их задача - обеспечивать независимый и точный источник времени в ситуациях, когда сигнал времени, передаваемый через GPS, недоступен или ненадежен. Это позволяет в течение необходимого времени сохранять синхронизацию базовых станций и, следовательно, стабильную работу мобильной сети.