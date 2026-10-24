Собирающих ягоды в охраняемом болоте жителей Латвии предупредили об ответственности
Управление охраны природы выступило с напоминанием - сбор ягод в Тейчском природном заповеднике строго запрещен. Единственное исключение – четыре дня в сентябре для местных жителей. Этой осенью за самовольное пребывание и сбор ягод в заповеднике возбуждено уже 25 дел об административных правонарушениях.
"Тейчское болото – уникальная, хрупкая экосистема и убежище для редких видов, поэтому уже более 40 лет присутствие людей и сбор клюквы здесь строго ограничены. Во время рейдов мы активно используем дроны, которые позволяют с высоты быстро заметить любое передвижение людей даже в труднодоступных и отдаленных частях болота", – поясняет директор Латгальской региональной администрации управления Анда Зейзе.
Единственное исключение в зоне регулируемого режима заповедника – четыре дня сбора клюквы в сентябре (в этом году – 12, 13, 19 и 20 сентября), предусмотренные для местных жителей, задекларировавших место жительства в Метриенской, Баркавской, Мурмастиенской и Вараклянской волостях Мадонского края, а также в Аташиенской волости Екабпилсского края.
В разрешенный период контроль проходил спокойно: во время проверок возбуждено лишь два дела об административных правонарушениях. Инспекторы проверяли, собирают ли ягоды только вручную и являются ли сборщики местными жителями. Однако за пределами разрешенного периода ситуация существенно хуже – за самовольное пребывание и сбор ягод возбуждено уже 23 дела.
Управление напоминает, что в Латвии много других болот, где ягоды можно собирать без ограничений, например на расположенном неподалеку болоте Лиелайс-Пелечарес или на других болотах на территории государственных лесов. Перед походом за ягодами жителей призывают проверить охранный статус конкретной территории, ее зонирование и действующие ограничения в системе управления природными данными OZOLS (ozols.gov.lv).
Читайте продолжение после рекламы
Тейчский природный заповедник основан в 1982 году и является крупнейшим природным заповедником Латвии: его площадь превышает 19 000 гектаров. Это охраняемая территория международного значения, включенная в Рамсарский список. Ее главная цель – сохранить нетронутую болотную экосистему и обеспечить убежище редким видам растений и животных.