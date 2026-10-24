Собирающих ягоды в охраняемом болоте жителей Латвии предупредили об ответственности

Управление напоминает, что в Латвии много других болот, где ягоды можно собирать без ограничений, например на расположенном неподалеку болоте Лиелайс-Пелечарес или на других болотах на территории государственных лесов. Перед походом за ягодами жителей призывают проверить охранный статус конкретной территории, ее зонирование и действующие ограничения в системе управления природными данными OZOLS (ozols.gov.lv).