Германия намерена закупить тысячи высокоточных дальнобойных ударных ракет для сдерживания России
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, Берлин рассматривает нескольких поставщиков ракет и обсуждает сотрудничество с Украиной.
Одним из крупнейших потенциальных поставщиков может стать американский оборонный стартап Covenant. Министерство обороны Германии обсуждает приобретение тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem. Стоимость возможного контракта превышает миллиард евро. Среди других рассматриваемых вариантов – крылатые ракеты Ruta нидерландской компании Destinus и разрабатываемая немецко-британским стартапом Hypersonica сверхскоростная ракета HS1. С Украиной обсуждается совместное производство и приобретение крылатых ракет "Барс".
Производство Anthem планируется развернуть непосредственно в Германии. В сентябре руководитель Covenant Майкл Кауфман сообщил Reuters, что предприятие в Саксонии намерено начать серийный выпуск в начале 2027 года. Первоначальная мощность должна составить около тысячи ракет в год, а в течение 2028 года компания рассчитывает выйти на темп выпуска пяти тысяч. По словам Кауфмана, подавляющее большинство комплектующих для немецкого производства будет поступать из Европы, без зависимости от американских поставок.
По информации Bloomberg, поиск дополнительных поставщиков связан в том числе с задержками в реализации планов приобретения американских Tomahawk и наземных пусковых систем Typhon. Агентство пишет, что эти планы могут сдвинуться на срок до пяти лет. Закупка большого количества сравнительно недорогих ракет должна расширить возможности бундесвера по нанесению ударов в глубине территории потенциального противника.
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Интерес к Anthem проявляет и Дания. 22 октября Копенгаген объявил о намерении приобрести эти ракеты для наземного запуска, а также ракеты Joint Strike Missile норвежской компании Kongsberg для истребителей F-35. Министр обороны Дании объяснил решение необходимостью укрепить безопасность и сдерживание на фоне ухудшения обстановки. Количество приобретаемых ракет и стоимость закупки он не раскрыл.