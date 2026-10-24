Германия намерена закупить тысячи высокоточных дальнобойных ударных ракет для сдерживания России

Производство Anthem планируется развернуть непосредственно в Германии. В сентябре руководитель Covenant Майкл Кауфман сообщил Reuters, что предприятие в Саксонии намерено начать серийный выпуск в начале 2027 года. Первоначальная мощность должна составить около тысячи ракет в год, а в течение 2028 года компания рассчитывает выйти на темп выпуска пяти тысяч. По словам Кауфмана, подавляющее большинство комплектующих для немецкого производства будет поступать из Европы, без зависимости от американских поставок.