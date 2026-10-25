Знаменитое видео со снежным человеком могли инсценировать: появились новые свидетельства
Почти 60 лет мир пытается разгадать тайну существа, случайно попавшего в кадр в лесах Северной Калифорнии в 1967 году. Действительно ли это был легендарный снежный человек, или перед камерой находился человек в костюме? Теперь старая кинопленка, обнаруженная в сейфе, может помочь разобраться в одной из самых известных загадок современности.
Новые видеоматериалы способны пролить свет на знаменитое наблюдение снежного человека, известного также как Бигфут. В документальном фильме режиссера Марка Эванса "Capturing Bigfoot" представлены свидетельства, указывающие на то, что легендарная запись могла быть постановкой.
Фильм исследует происхождение видео Паттерсона - Гимлина, снятого в 1967 году. На знаменитых кадрах запечатлено крупное обезьяноподобное существо, которое идет по лесу в Северной Калифорнии.
В начале документальной ленты появляется надпись: "Никому до сих пор не удалось выяснить, настоящее это видео или подделка". Следом зрителям обещают: "До этого момента". На официальном сайте фильма его создатели называют работу "историей о семье, наследии, разрушенной дружбе и самой вере". Как сообщает издание Variety, авторы исследуют обстоятельства создания знаменитой записи и людей, которые могли быть причастны к ее появлению.
Пленка, пролежавшая в сейфе десятилетиями
В центре расследования оказалась 16-миллиметровая кинопленка, которую Тереза Брукс обнаружила в сейфе. Ее отец Норм Джонсон работал в киноподразделении компании Boeing и был знаком с людьми, участвовавшими в создании оригинального видео.
В одном из подкастов Марк Эванс рассказал, что Брукс связалась с ним в 2022 году после обнаружения пленки. На ней сохранились примерно 40 секунд кадров, снятых в 1966 году - за год до появления знаменитого видео о снежном человеке. На записи, по всей видимости, видна фигура, напоминающая Бигфута и передвигающаяся по лесистой местности. Сцена удивительно похожа на ту, что запечатлена на пленке 1967 года. Создатели документального фильма допускают, что новые кадры могли быть пробной съемкой перед более поздней записью.
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The untold story behind the world’s greatest mystery. CAPTURING BIGFOOT opens theatrically in select cities on 10/20. For a limited time, it will be available to rent or buy exclusively on Prime Video in the US and Canada starting that same day. Updates: https://t.co/Jj3tam3YJI https://t.co/tQ2RsDWNVQ— Capturing Bigfoot (@CapturingBF) September 10, 2026
В фильме также представлены интервью с людьми, связанными с первоначальным наблюдением загадочного существа. Среди них - Клинт Паттерсон, сын Роджера Паттерсона, который рассказывает о роли отца в создании видео и о том, что семье было известно об этой истории. Клинт признался, что начал считать знаменитую запись подделкой после того, как его мать Патриция Паттерсон рассказала ему правду о ее создании.
Еще один участник фильма - Боб Хейронимус, который и раньше утверждал, что во время съемки оригинального видео именно он находился внутри костюма снежного человека. Variety обращает внимание на характерную плавную походку Хейронимуса, напоминающую движения обезьяноподобного существа на кадрах 1967 года.
Новые материалы и свидетельства людей, связанных с Паттерсоном, усиливают версию о том, что знаменитое наблюдение было инсценировано. Однако само обнаружение старой пленки и ее интерпретация еще не дают окончательного ответа на вопрос о подлинности оригинальной записи.
Станет ли загадка Бигфута историей о мошенничестве?
Режиссера Эванса спросили, рассчитывает ли он убедить зрителей в том, что Бигфут - всего лишь персонаж фольклора, результат ошибочных наблюдений животных и мошеннических постановок. "Я определенно не был скептиком, который решил доказать, что Бигфута не существует. Мы просто сосредоточились на том, чтобы рассказать эту историю о фильме Паттерсона. Но я думаю, что многим людям, в чьей жизни эта легенда и вера в нее занимают столь важное место, будет очень трудно принять то, что удалось обнаружить", - заявил режиссер.
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Премьера "Capturing Bigfoot" состоялась в марте на фестивале SXSW (South by Southwest). Документальная лента рассказывает не только о загадочных кадрах, но и о личных отношениях, семейных конфликтах и разногласиях, которые десятилетиями сопровождали эту историю.
Сейчас фильм показывают в ограниченном числе кинотеатров. В течение октября также запланированы специальные встречи с создателями, во время которых зрители смогут задать им вопросы. С 20 октября 2026 года документальная лента доступна на стриминговой платформе Amazon Prime Video в США и Канаде.
Как появилось знаменитое видео снежного человека
Видео Паттерсона - Гимлина было снято 20 октября 1967 года недалеко от Блафф-Крик (Bluff Creek) в Северной Калифорнии. Его авторами стали Роджер Паттерсон и Боб Гимлин.
На записи продолжительностью около 59 секунд крупное покрытое шерстью существо пересекает лесную поляну, затем поворачивает голову в сторону камеры и скрывается среди деревьев. Позже загадочное создание получило прозвище Пэтти. Паттерсон до конца жизни утверждал, что на пленке запечатлено настоящее неизвестное существо. Гимлин, в свою очередь, по-прежнему отрицает, что они вместе инсценировали это событие.
Запись стала одним из самых обсуждаемых предполагаемых доказательств существования снежного человека, которого также называют Бигфутом или Сасквочем. Согласно легендам, это загадочное существо обитает в отдаленных лесах Северной Америки. Бигфут давно стал частью американского фольклора. Рассказы о встречах с ним, загадочные следы и свидетельства очевидцев на протяжении десятилетий поддерживают интерес к этой истории. Однако научных доказательств существования снежного человека до сих пор не получено.
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Видео 1967 года остается одним из главных предметов споров. Сторонники его подлинности считают, что внешний вид существа и особенности его движений слишком необычны, чтобы объяснить их присутствием человека в костюме. Скептики, напротив, сомневаются в обстоятельствах съемки и предполагают, что происходящее перед камерой было заранее инсценировано.
Новые кадры, представленные в "Capturing Bigfoot", вновь разожгли эту дискуссию. Возможно, они помогут по-новому взглянуть на загадку, которая занимает людей уже почти шесть десятилетий. Но окончательная точка в этой истории пока не поставлена.