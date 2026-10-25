Знаменитое видео со снежным человеком могли инсценировать: появились новые свидетельства

Режиссера Эванса спросили, рассчитывает ли он убедить зрителей в том, что Бигфут - всего лишь персонаж фольклора, результат ошибочных наблюдений животных и мошеннических постановок. "Я определенно не был скептиком, который решил доказать, что Бигфута не существует. Мы просто сосредоточились на том, чтобы рассказать эту историю о фильме Паттерсона. Но я думаю, что многим людям, в чьей жизни эта легенда и вера в нее занимают столь важное место, будет очень трудно принять то, что удалось обнаружить", - заявил режиссер.