"Сигулдская трость" может стать первым изделием из Латвии, защищенным в ЕС

Мастерство изготовления сигулдской трости стало одной из первых шести ценностей, включенных в Национальный список нематериального культурного наследия Латвии, а традиция ее изготовления зародилась в конце XIX века. У сигулдской трости было вполне практическое назначение: когда начался туристический расцвет Сигулды, многие приезжали по недавно открытым железнодорожным линиям Рига – Псков и Рига – Валка, чтобы увидеть живописный город и прогуляться по тропам древней долины Гауи. Поскольку тропы проходили по холмистой местности, трость была полезна в походах. Если поначалу трости были совсем простыми, то позднее каждый ремесленник старался сделать их наряднее, выжигая узоры и раскрашивая отдельные участки.