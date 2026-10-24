"Сигулдская трость" может стать первым изделием из Латвии, защищенным в ЕС
Патентное управление, рассмотрев заявку на регистрацию, направляет для дальнейшей регистрационной процедуры первое географическое указание для ремесленного и промышленного изделия из Латвии. Первой заявкой, признанной на национальном этапе соответствующей условиям регистрации, стала "Сигулдская трость" – широко известный символ Сигулдского края и популярный сувенир.
После принятия решения Патентное управление опубликовало на своем сайте спецификацию изделия, что положило начало трехмесячному периоду подачи возражений. В течение этого времени лица, имеющие законный интерес и соответствующие установленным нормативными актами условиям, могут подать возражения против регистрации географического указания. Если в установленный срок возражения не поступят или будут отклонены, Патентное управление направит заявку на следующий этап оценки в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). После завершения процедуры рассмотрения возражений на уровне ЕС и вступления в силу решения EUIPO название изделия получит защиту в качестве географического указания на всей территории Европейского союза.
Мастерство изготовления сигулдской трости стало одной из первых шести ценностей, включенных в Национальный список нематериального культурного наследия Латвии, а традиция ее изготовления зародилась в конце XIX века. У сигулдской трости было вполне практическое назначение: когда начался туристический расцвет Сигулды, многие приезжали по недавно открытым железнодорожным линиям Рига – Псков и Рига – Валка, чтобы увидеть живописный город и прогуляться по тропам древней долины Гауи. Поскольку тропы проходили по холмистой местности, трость была полезна в походах. Если поначалу трости были совсем простыми, то позднее каждый ремесленник старался сделать их наряднее, выжигая узоры и раскрашивая отдельные участки.
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Сегодня ремеслом изготовления сигулдских тростей владеют лишь немногие мастера. Они делают как трости для прогулок и опоры, так и небольшие тросточки – сувениры из живописного края.
1 декабря 2025 года во всем Европейском союзе вступила в силу новая система географических указаний, предусматривающая защиту также ремесленных и промышленных изделий. В Латвии компетентным учреждением, принимающим к рассмотрению заявки на регистрацию географических указаний для ремесленных и промышленных изделий, является Патентное управление.
Хотя "Сигулдская трость", возможно, станет первым зарегистрированным географическим указанием для ремесленных и промышленных изделий из Латвии, в рамках системы качества пищевых продуктов Европейского союза к настоящему времени уже зарегистрированы четыре географических указания, одно наименование места происхождения и три гарантированные традиционные особенности.