Сколько молодых людей в Латвии смогли бы прожить месяц без соцсетей и смартфона?
Смартфон и социальные сети настолько прочно вошли в жизнь молодежи Латвии, что больше половины молодых людей с трудом представляли бы себе месяц без них. При этом технологии для многих - не только развлечение, но и инструмент для учебы, общения и спорта.
56% молодых жителей Латвии было бы трудно прожить целый месяц без социальных сетей и смартфона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Samsung Electronics Baltics. Если бы молодым людям пришлось на месяц отказаться от какой-либо привычной повседневной активности, 6% признались, что им было бы сложно обходиться без фастфуда, вредных перекусов и сладостей. Еще по 3% указали спорт, телевидение или стриминговый контент.
Однако технологии для молодежи - это не только способ развлечься. По данным опроса, 43% респондентов используют их для общения с друзьями и семьей, 37% - для учебы, а 28% - для поддержания регулярной физической активности. В целом 46% молодых людей считают, что технологии помогают формировать здоровые привычки.
Среди наиболее полезных в повседневной жизни цифровых инструментов 49% опрошенных назвали музыкальные приложения, 48% - приложения для общения, а 41% - инструменты искусственного интеллекта.
Руководитель TechChill Анния Межгайле отмечает, что сегодня у молодежи есть инструменты, позволяющие быстро проверять идеи, создавать новые решения и разрабатывать первые продукты без значительных ресурсов.
По ее словам, поэтому важно развивать любознательность и готовность экспериментировать. Молодым людям стоит не только спрашивать, что технологии могут сделать за них, но и задумываться о том, что они сами способны создать с их помощью.
Если бы молодые люди могли изменить одну повседневную привычку благодаря технологиям, 36% предпочли бы сделать учебу более эффективной. Еще 13% хотели бы использовать технологии, чтобы сократить время, проводимое в социальных сетях.
Опрос о привычках молодежи Solve for Tomorrow компания Samsung Electronics Baltics провела в августе 2026 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В нем участвовали 949 молодых жителей стран Балтии в возрасте от 14 до 19 лет.