Сколько молодых людей в Латвии смогли бы прожить месяц без соцсетей и смартфона?

56% молодых жителей Латвии было бы трудно прожить целый месяц без социальных сетей и смартфона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Samsung Electronics Baltics. Если бы молодым людям пришлось на месяц отказаться от какой-либо привычной повседневной активности, 6% признались, что им было бы сложно обходиться без фастфуда, вредных перекусов и сладостей. Еще по 3% указали спорт, телевидение или стриминговый контент.