В Риге началась акция по сбору листвы: адреса пунктов и правила бесплатной сдачи
Рижане смогут бесплатно избавиться от опавших листьев, не выбрасывая их в обычные мусорные контейнеры. В городе открывают 33 пункта приема, однако у акции традиционно есть важные правила.
С 24 октября по 22 ноября жители Риги смогут бесплатно сдать собранные листья деревьев и кустарников в 33 пунктах по всему городу. Прием листьев будет проходить преимущественно по выходным, однако некоторые пункты будут работать и в будние дни. Количество пунктов и большинство мест их расположения по сравнению с прошлым годом не изменились.
В этом году не будет работать один из пунктов в Зиепниеккалнсе - на параллельной улице Виенибас гатве, на участке между домами № 120 и № 116. В прошлом году жители пользовались им не слишком активно, а автомобилистам было неудобно останавливаться, чтобы выгрузить листья.
Где можно сдать листья в будние дни
В отличие от остальных пунктов, место приема листьев на бульваре Узварас, 16А, в Торнякалнсе будет открыто не только по выходным.
Здесь листья можно будет сдавать с 9:00 до 19:00 в следующие дни:
- 26-30 октября;
- 2-6 ноября;
- 9-13 ноября;
- 16, 17, 19 и 20 ноября.
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Какие правила необходимо соблюдать
Порядок сдачи листьев остается прежним. Привозить их заранее и оставлять за пределами установленного времени работы пункта запрещено.
Листья не принимают в мешках: их необходимо высыпать в установленные контейнеры или специализированные машины для вывоза отходов. При этом в листве не должно быть примесей других видов мусора. Пустые мешки после выгрузки каждый житель должен забрать с собой.
В пункты приема также нельзя привозить старую бытовую технику, мебель, строительный мусор или листья, смешанные с бытовыми отходами.
В дни сбора на местах будут дежурить представители Управления содержания Департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления. Они будут координировать прием листьев, следить за движением специализированного транспорта и по возможности помогать пожилым людям высыпать листву из мешков.
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Кроме того, в пунктах сбора усилят патрулирование муниципальной полиции, чтобы предотвращать незаконный выброс мусора, в том числе листьев.
Рижане сдают все больше листьев
По данным самоуправления, жители города с каждым годом активнее пользуются возможностью бесплатно сдать осеннюю листву.
В 2025 году в Риге приняли 4163 тонны листьев - на 862 тонны больше, чем в 2024 году, когда было собрано 3301 тонна. В 2023 году этот показатель составлял 2769 тонн.
Если у жителей возникнут вопросы, они могут позвонить на бесплатный информационный телефон Рижского самоуправления 1201. Обращение направят в ответственное за проект подразделение.