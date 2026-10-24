В Риге началась акция по сбору листвы: адреса пунктов и правила бесплатной сдачи

В этом году не будет работать один из пунктов в Зиепниеккалнсе - на параллельной улице Виенибас гатве, на участке между домами № 120 и № 116. В прошлом году жители пользовались им не слишком активно, а автомобилистам было неудобно останавливаться, чтобы выгрузить листья.