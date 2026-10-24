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В Латвии
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Можно планировать прогулки: в субботу ожидается сухая и теплая погода
Осенняя погода в Латвии порадует тех, кто собирается провести выходные на свежем воздухе. Синоптики обещают солнце, переменную облачность и температуру до +14 градусов.
В субботу, 24 октября, в Латвии облака будут чередоваться с солнцем, а осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный ветер южного и юго-восточного направления. Температура воздуха повысится до +11...+14 градусов.
В Риге небо лишь временами будет затягивать облаками. Дождей также не прогнозируется. В столице ожидается слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +12...+13 градусов.