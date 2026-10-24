Фестиваль Spoku nakts takas в Саласпилсе.

Фестиваль Spoku nakts takas 2026 в Саласпилсе

С 23 по 25 октября в Национальном ботаническом саду Саласпилса проходит фестиваль Spoku nakts takas 2026. Гостей ждут загадочные тропы, ...

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Мертвец с пилой набрасывается из темноты! Otkrito прошел по "Ночным тропам призраков" в Саласпилсе

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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С 23 по 25 октября в Национальном ботаническом саду Саласпилса проходят "Ночные тропы призраков". Портал Otkrito побывал на фестивале, где гостей ждут пугающие моменты, загадочные маршруты, концерты и необычные шоу.

В этом году фестиваль проходит уже в пятый раз. Его главная тема - игра света и тьмы, а девиз звучит как "Страх указывает путь". Организаторы подготовили около двух километров маршрутов с тематическими локациями, неожиданными встречами и испытаниями для посетителей разного возраста.

"Ночные тропы призраков":

С первых минут впечатляет масштаб мероприятия. Территория ботанического сада превратилась в настоящий мистический мир с множеством необычных декораций, световых инсталляций и загадочных персонажей. Причем здесь действительно есть чем заняться: можно часами гулять по дорожкам, исследовать разные локации и постоянно находить что-то новое. Особенно хочется отметить организацию - все выглядит продуманным до мелочей, а программа невероятно насыщенная.

Одна из главных особенностей фестиваля - несколько тематических маршрутов с разным уровнем страха. Для самых маленьких посетителей подготовлена сказочная тропа, вдохновленная "Алисой в Стране чудес". Здесь можно погрузиться в волшебную атмосферу и встретить необычных персонажей без слишком пугающих испытаний.

Фото: LETA
Гостей ждут загадочные тропы, испытания на смелость, световые шоу и развлечения для всей семьи.
Гостей ждут загадочные тропы, испытания на смелость, световые шоу и развлечения для всей семьи.

Есть и познавательный маршрут "Невидимый мир внутри нас", который предлагает взглянуть на человеческий организм, звуки и ощущения с неожиданной стороны. Он сочетает интерактивные задания и необычные визуальные решения.

А вот любителям острых ощущений стоит обратить внимание на две "Черные тропы". Одна рассчитана на посетителей от 7 лет, а другая - от 14 лет. И если первая подойдет тем, кто только знакомится со страшными приключениями, то вторая способна серьезно пощекотать нервы.

Фото: LETA
Приходите пощекотать нервишки.
Приходите пощекотать нервишки.

На маршруте 14+ действительно было страшно. Актеры настолько убедительно исполняли свои роли, что временами происходящее казалось настоящим. Они неожиданно выскакивали из темноты, бросались на посетителей с бензопилами, пугали шприцами и даже бежали прямо на тебя, заставляя в панике отступать. Особенно впечатляло то, насколько реалистично все выглядело: жуткие костюмы, грим, пугающие звуки и поведение персонажей создавали ощущение, будто ты оказался внутри настоящего фильма ужасов.

Фото: LETA
Это действительно страшно!
Это действительно страшно!

При этом развлечения не ограничиваются страшными тропами. На территории фестиваля проходят концерты, световые представления и различные активности. Можно было увидеть и показ костюмов, ведь многие посетители пришли в собственных хэллоуинских образах. Некоторые наряды оказались настолько необычными и детально продуманными, что гости сами становились частью праздничной атмосферы.

Фото: LETA
Для тех, кто любит острые ощущения, организаторы подготовили две отдельные черные тропы.
Для тех, кто любит острые ощущения, организаторы подготовили две отдельные черные тропы.

Отдельного внимания заслуживают музыкальные выступления и шоу на главной сцене. Они отлично дополняют прогулку по мистическим маршрутам и позволяют немного отвлечься от страшных приключений. Световое шоу проходит каждый вечер в 19:00, 20:00, 21:00 и 21:50. В 20:10 запланированы концерты: 23 октября выступает Būū, 24 октября - группа Devīze, а 25 октября - 3Live Project.

Приятно удивляет и разнообразие локаций. Даже после прохождения основных маршрутов остается множество мест, которые хочется рассмотреть, сфотографировать или просто пройтись по ним еще раз.

Фото: Otkrito
Программа фестиваля объединила страшные приключения, концерты и шоу.
Программа фестиваля объединила страшные приключения, концерты и шоу.

При этом фестиваль подходит не только любителям страшилок. Здесь предусмотрены развлечения для детей, творческие занятия, более спокойные зоны и места, где можно перекусить или согреться горячим напитком.

"Ночные тропы призраков" проходят 23, 24 и 25 октября с 17:00 до 22:00 в Национальном ботаническом саду Саласпилса по адресу: улица Миера, 1. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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