Мертвец с пилой набрасывается из темноты! Otkrito прошел по "Ночным тропам призраков" в Саласпилсе

На маршруте 14+ действительно было страшно. Актеры настолько убедительно исполняли свои роли, что временами происходящее казалось настоящим. Они неожиданно выскакивали из темноты, бросались на посетителей с бензопилами, пугали шприцами и даже бежали прямо на тебя, заставляя в панике отступать. Особенно впечатляло то, насколько реалистично все выглядело: жуткие костюмы, грим, пугающие звуки и поведение персонажей создавали ощущение, будто ты оказался внутри настоящего фильма ужасов.