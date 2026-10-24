Фестиваль Spoku nakts takas 2026 в Саласпилсе
С 23 по 25 октября в Национальном ботаническом саду Саласпилса проходит фестиваль Spoku nakts takas 2026. Гостей ждут загадочные тропы, ...
Мертвец с пилой набрасывается из темноты! Otkrito прошел по "Ночным тропам призраков" в Саласпилсе
С 23 по 25 октября в Национальном ботаническом саду Саласпилса проходят "Ночные тропы призраков". Портал Otkrito побывал на фестивале, где гостей ждут пугающие моменты, загадочные маршруты, концерты и необычные шоу.
В этом году фестиваль проходит уже в пятый раз. Его главная тема - игра света и тьмы, а девиз звучит как "Страх указывает путь". Организаторы подготовили около двух километров маршрутов с тематическими локациями, неожиданными встречами и испытаниями для посетителей разного возраста.
"Ночные тропы призраков":
С первых минут впечатляет масштаб мероприятия. Территория ботанического сада превратилась в настоящий мистический мир с множеством необычных декораций, световых инсталляций и загадочных персонажей. Причем здесь действительно есть чем заняться: можно часами гулять по дорожкам, исследовать разные локации и постоянно находить что-то новое. Особенно хочется отметить организацию - все выглядит продуманным до мелочей, а программа невероятно насыщенная.
Одна из главных особенностей фестиваля - несколько тематических маршрутов с разным уровнем страха. Для самых маленьких посетителей подготовлена сказочная тропа, вдохновленная "Алисой в Стране чудес". Здесь можно погрузиться в волшебную атмосферу и встретить необычных персонажей без слишком пугающих испытаний.
Есть и познавательный маршрут "Невидимый мир внутри нас", который предлагает взглянуть на человеческий организм, звуки и ощущения с неожиданной стороны. Он сочетает интерактивные задания и необычные визуальные решения.
А вот любителям острых ощущений стоит обратить внимание на две "Черные тропы". Одна рассчитана на посетителей от 7 лет, а другая - от 14 лет. И если первая подойдет тем, кто только знакомится со страшными приключениями, то вторая способна серьезно пощекотать нервы.
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На маршруте 14+ действительно было страшно. Актеры настолько убедительно исполняли свои роли, что временами происходящее казалось настоящим. Они неожиданно выскакивали из темноты, бросались на посетителей с бензопилами, пугали шприцами и даже бежали прямо на тебя, заставляя в панике отступать. Особенно впечатляло то, насколько реалистично все выглядело: жуткие костюмы, грим, пугающие звуки и поведение персонажей создавали ощущение, будто ты оказался внутри настоящего фильма ужасов.
При этом развлечения не ограничиваются страшными тропами. На территории фестиваля проходят концерты, световые представления и различные активности. Можно было увидеть и показ костюмов, ведь многие посетители пришли в собственных хэллоуинских образах. Некоторые наряды оказались настолько необычными и детально продуманными, что гости сами становились частью праздничной атмосферы.
Отдельного внимания заслуживают музыкальные выступления и шоу на главной сцене. Они отлично дополняют прогулку по мистическим маршрутам и позволяют немного отвлечься от страшных приключений. Световое шоу проходит каждый вечер в 19:00, 20:00, 21:00 и 21:50. В 20:10 запланированы концерты: 23 октября выступает Būū, 24 октября - группа Devīze, а 25 октября - 3Live Project.
Приятно удивляет и разнообразие локаций. Даже после прохождения основных маршрутов остается множество мест, которые хочется рассмотреть, сфотографировать или просто пройтись по ним еще раз.
При этом фестиваль подходит не только любителям страшилок. Здесь предусмотрены развлечения для детей, творческие занятия, более спокойные зоны и места, где можно перекусить или согреться горячим напитком.
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"Ночные тропы призраков" проходят 23, 24 и 25 октября с 17:00 до 22:00 в Национальном ботаническом саду Саласпилса по адресу: улица Миера, 1. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.