Почти 760 000 евро за один билет: топ-5 крупнейших выигрышей Eurojackpot в Латвии

4. 446 950,50 евро, 2022 год

Женщина из Видземе выиграла почти 447 тысяч евро в розыгрыше 1 апреля 2022 года, угадав пять основных чисел и одно дополнительное. О победе она узнала только в понедельник утром: после пятничного розыгрыша не спешила проверять результаты, потому что не верила, что ей может так повезти. "Выиграла в День смеха - это шутка или реальность?" - удивилась она, увидев сумму.