Почти 760 000 евро за один билет: топ-5 крупнейших выигрышей Eurojackpot в Латвии
20 октября международная числовая лотерея Eurojackpot отметила юбилей - состоялся ее 1000-й розыгрыш. Латвия присоединилась к игре в 2013 году, и с тех пор местные участники не раз выигрывали внушительные суммы. Самый крупный приз в истории латвийских игроков составил почти 760 тысяч евро.
Первый розыгрыш Eurojackpot состоялся в марте 2012 года. Изначально в лотерее участвовали семь европейских стран, а в январе 2013-го к ним присоединилась Латвия. Сегодня игра объединяет 19 стран Европы. Розыгрыши проходят по вторникам и пятницам вечером в Финляндии. Главный выигрыш начинается с 10 миллионов евро и может достигать 120 миллионов.
Рекорд Латвии по-прежнему принадлежит участнику, который выиграл 759 698,80 евро в розыгрыше 20 августа 2024 года. Счастливчиком оказался мужчина старше 40 лет из окрестностей Риги, работавший в торговле. Выигрышную комбинацию за него выбрала автоматическая игра - Ātrspēle. В билете совпали пять основных чисел и одно дополнительное, то есть комбинация 5+1.
До джекпота в 57 миллионов евро не хватило всего одного числа - 12.
Топ-5 победителей из Латвии
Какие истории стоят за крупнейшими выигрышами Eurojackpot в Латвии? Подробности есть не обо всех победителях, ведь некоторые предпочли не раскрывать личную информацию.
1. Рекордный выигрыш в Латвии - 759 698,80 евро, 2024 год
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Победителю было больше 40 лет, он работал в торговле. Выигрышную комбинацию за него выбрала автоматическая игра. Мужчина узнал о победе на следующий день, когда проверил результаты в телефоне, и несколько раз пересматривал числа, прежде чем поверил в случившееся.
"Немного мандраж был", - признался он. Победитель рассказал, что чувствует облегчение, но пока не решил, на что потратить деньги. Он также заявил, что, вероятно, больше не будет участвовать в лотереях.
2. 596 446,70 евро, 2017 год
40-летний предприниматель из Стопини угадал пять основных чисел и одно дополнительное. В выигрышном билете он указал даты рождения жены и детей. О победе мужчина узнал утром в понедельник и сначала даже не понял размер приза: подумал, что выиграл всего 596 евро.
Когда осознал, что речь почти о 600 тысячах, он сфотографировал экран компьютера и позвонил жене. Супруги собирались сходить в кино - раньше они никогда не позволяли себе такой поход в рабочий день. Тратить деньги сразу мужчина не планировал: среди возможных вариантов были погашение ипотеки и вложения в будущее детей.
3. 447 557,90 евро, 2023 год
Победитель - фермер из Видземе, увлекающийся математикой и расчетами. Он угадал пять основных чисел и одно дополнительное, получив 447 557,90 евро. Билет он купил в интернет-магазине Latvijas Loto, а выбрать числа решил по собственной стратегии.
Купить билет ему предложила жена: в тот день она почувствовала, что семье может повезти. Именно она первой заметила новость о крупном выигрыше в Латвии и предположила, что деньги достались мужу. Он проверил свой аккаунт iLOTO, сверил числа и даже посмотрел запись розыгрыша, чтобы убедиться в победе.
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Фермер собирался вложить деньги в развитие сельскохозяйственных проектов. Он верит, что удача и математика могут идти рука об руку, а собственные усилия и помощь другим приносят результаты.
4. 446 950,50 евро, 2022 год
Женщина из Видземе выиграла почти 447 тысяч евро в розыгрыше 1 апреля 2022 года, угадав пять основных чисел и одно дополнительное. О победе она узнала только в понедельник утром: после пятничного розыгрыша не спешила проверять результаты, потому что не верила, что ей может так повезти. "Выиграла в День смеха - это шутка или реальность?" - удивилась она, увидев сумму.
Женщина иногда участвовала в лотереях, особенно любила Simtgades loterija, где несколько раз выигрывала по пять евро. В этот раз она выбрала числа самостоятельно через интернет, заинтересовавшись дополнительной игрой, в которой можно было выиграть Porsche Macan.
На выигранные деньги женщина планировала купить газонокосилку, отдохнуть с мужем, детьми и внуками, а также подарить внучке квартиру в Риге: девушка как раз собиралась окончить школу и поступать в столице. Покупать Porsche победительница не собиралась: по ее словам, она выиграла сумму, превышающую стоимость нескольких таких автомобилей.
5. 418 572,90 евро, 2025 год
11 апреля 2025 года участник Eurojackpot из Латвии выиграл 418 572,90 евро, угадав пять основных чисел и одно дополнительное. Джекпот в этой категории не был выигран, поэтому приз достался участникам, которым удалось угадать комбинацию 5+1. Однако Latvijas Loto не опубликовала подробностей о победителе: неизвестны его возраст, место жительства и планы на выигранные деньги. Поэтому эта история пока остается самой загадочной в пятерке крупнейших выигрышей.