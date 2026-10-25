Министр финансов предупредил о нехватке денег и дал прогноз про рост налогов
Следующий год в Латвии должен стать временем экономии и реформ. Министр финансов Марис Кучинскис обещает не повышать НДС и подоходный налог, но допускает заморозку зарплатных фондов в государственном управлении.
Следующие годы в Латвии станут временем экономии, контроля и реформ, а дополнительных расходов не планируется. Об этом министр финансов Марис Кучинскис заявил в интервью программе "Krustpunktā" на Латвийском радио. По словам министра, сейчас также пересматриваются различные льготы, однако повышать налоги в следующем году не собираются, сообщает LSM.lv.
"Не вижу необходимости в следующем году говорить о повышении налогов и других радикальных решениях", - сказал Кучинскис. "Как министр финансов могу сказать, что НДС и подоходный налог с населения повышать не будут".
Следующий бюджет, по его словам, будет бюджетом экономии и контроля. Получить дополнительные средства можно будет только за счет повышения эффективности расходов. Кучинскис отметил, что в этом году Министерство финансов даже не просило другие министерства представлять приоритетные мероприятия, на которые потребовалось бы дополнительное финансирование из государственного бюджета на 2027 год.
"Мы слишком разбаловались тем, что денег стало больше, чем раньше. Но в следующем году бюджет будет рассчитан на экономную жизнь и контроль", - заявил министр.
Где государство собирается экономить
Одним из источников экономии могут стать закупки информационных технологий. По словам Кучинскиса, до сих пор государственное управление переплачивало за IT-решения. Также предстоит пересмотреть функции государственных учреждений и объединить те из них, чьи задачи дублируются.
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Министр заверил, что финансирование здравоохранения и образования сокращать не планируют. Однако государству придется искать другие направления, в которых можно уменьшить расходы. "Реформы следующего года должны дать эффект на последующие три года, потому что тогда у нас возникнут довольно большие бюджетные дыры, денег будет не хватать, и реформы должны принести плоды позднее", - сказал Кучинскис.
Зарплатные фонды могут заморозить
В государственном управлении также могут заморозить зарплатные фонды. При этом, подчеркнул министр, действовать необходимо осторожно, чтобы не спровоцировать массовый уход сотрудников в частный сектор.
"Заморозить зарплатный фонд можно и нужно, но делать это следует разумно, чтобы не начался обратный процесс, когда люди уходят работать в частный сектор", - заявил Кучинскис.
В то же время минимальную зарплату в следующем году планируют повысить в соответствии с ранее установленным графиком. Профсоюзы работников призывали увеличить ее более значительно. В этом году минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро, а в следующем году должна вырасти до 820 евро.