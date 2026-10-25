Министр финансов предупредил о нехватке денег и дал прогноз про рост налогов

Министр заверил, что финансирование здравоохранения и образования сокращать не планируют. Однако государству придется искать другие направления, в которых можно уменьшить расходы. "Реформы следующего года должны дать эффект на последующие три года, потому что тогда у нас возникнут довольно большие бюджетные дыры, денег будет не хватать, и реформы должны принести плоды позднее", - сказал Кучинскис.