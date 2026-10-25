Авиабилеты в Европе подорожают на 20%: предупреждение главы Ryanair
В следующем году Европу ожидает самое значительное в ее истории подорожание авиабилетов, заявил во вторник генеральный директор бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.
На пресс-конференции в Брюсселе он сообщил, что цены на билеты могут вырасти "на 10, 15, а возможно, и на 20 процентов". По словам руководителя Ryanair, в следующем году летать станет не только дороже, но и сложнее. Среди причин он назвал банкротства авиакомпаний и их слияния, которые, как он считает, приведут к сокращению количества доступных пассажирских мест.
Кроме того, авиаперевозчикам становится сложнее страховать свои активы от роста цен на топливо.
Как отмечает агентство Reuters, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, связанный с Ираном, и блокировка Ормузского пролива привели к резкому подорожанию авиационного топлива. О'Лири сообщил журналистам, что Ryanair и другие европейские авиакомпании успешно застраховали себя от роста цен на авиационное топливо на 2026 год. Однако с апреля 2027 года у большинства перевозчиков перестанут действовать договоры, позволяющие ограничивать риски, связанные с колебаниями стоимости топлива. Это означает, что в дальнейшем авиакомпании могут сильнее зависеть от изменений цен на топливо и будут вынуждены учитывать дополнительные расходы при формировании стоимости билетов.