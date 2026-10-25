Авиабилеты в Европе подорожают на 20%: предупреждение главы Ryanair

Как отмечает агентство Reuters, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, связанный с Ираном, и блокировка Ормузского пролива привели к резкому подорожанию авиационного топлива. О'Лири сообщил журналистам, что Ryanair и другие европейские авиакомпании успешно застраховали себя от роста цен на авиационное топливо на 2026 год. Однако с апреля 2027 года у большинства перевозчиков перестанут действовать договоры, позволяющие ограничивать риски, связанные с колебаниями стоимости топлива. Это означает, что в дальнейшем авиакомпании могут сильнее зависеть от изменений цен на топливо и будут вынуждены учитывать дополнительные расходы при формировании стоимости билетов.