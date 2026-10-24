Открытая информация о чиновниках может помочь вербовке: эксперт поддержал опасения спецслужб

Однако, считает эксперт, вопрос заключается не в том, чтобы полностью отказаться от прозрачности, а в том, какие именно сведения публиковать, в каком объеме и к каким последствиям это может привести. "С одной стороны, я понимаю интересы общества в том, чтобы знать, как расходуются государственные деньги. Я понимаю и призывы публиковать эту информацию. Но здесь возникает вопрос: насколько широко ее раскрывать, сколько данных обнародовать и каких именно", - сказал Буланс.