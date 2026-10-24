Открытая информация о чиновниках может помочь вербовке: эксперт поддержал опасения спецслужб
Общество требует больше прозрачности для зарплат чиновников, но открытые данные могут сыграть на руку иностранным спецслужбам. Глава IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс объяснил, почему иногда стоит ограничивать доступ к информации об отдельных должностных лицах.
Ранее сообщалось, что, по мнению Службы государственной безопасности (СГБ), обнародование зарплат работников государственных и муниципальных учреждений создаст угрозу государственной безопасности. Представитель СГБ указал на риски для частной жизни и государственной безопасности. По его словам, госслужащие являются целевой группой иностранных разведок, а свободный доступ к данным может повысить их уязвимость для вербовки, давления и запугивания.
Глава IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс считает, что необходимо найти баланс между правом общества знать, как расходуются государственные средства, и защитой людей, которые могут представлять интерес для иностранных спецслужб. В эфире программы "Preses klubs" Буланс поддержал опасения СГБ относительно раскрытия подобных данных. По его словам, иностранные спецслужбы внимательно следят как за государственными должностными лицами, так и за сотрудниками различных ведомств.
По мнению эксперта, даже информация, которая на первый взгляд кажется безобидной, в совокупности может предоставить дополнительные возможности для воздействия на конкретного человека.
"Фактически публикация любых данных об этих людях дает противнику дополнительные возможности для вербовки или какого-либо другого воздействия на них. А для нас это создает дополнительные риски", - отметил он.
При этом Буланс не отрицает, что у общества есть веские основания требовать открытости. Люди хотят понимать, как государство распоряжается бюджетными средствами и на что тратятся деньги налогоплательщиков. Именно этим интересом во многом объясняются призывы расширять доступ к информации о работе государственных учреждений и их сотрудниках.
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Однако, считает эксперт, вопрос заключается не в том, чтобы полностью отказаться от прозрачности, а в том, какие именно сведения публиковать, в каком объеме и к каким последствиям это может привести. "С одной стороны, я понимаю интересы общества в том, чтобы знать, как расходуются государственные деньги. Я понимаю и призывы публиковать эту информацию. Но здесь возникает вопрос: насколько широко ее раскрывать, сколько данных обнародовать и каких именно", - сказал Буланс.
Он предлагает оценить, существуют ли отдельные категории должностей или профессий, для представителей которых публикация определенных сведений может представлять повышенную опасность. "Возможно, стоит оценить риски и определить конкретные группы должностей или профессий, информация о представителях которых не должна публиковаться. Я полностью поддерживаю такой подход", - подчеркнул глава Helmes Latvia.